Greenfield Global salue l'initiative du gouvernement de l'Ontario en faveur d'une essence plus propre et plus verte





L'impulsion donnée par l'Ontario au mélange d'éthanol se traduira par une réduction des émissions de gaz à effet de serre et par un carburant plus abordable pour les consommateurs de la province.

TORONTO, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Greenfield Global Inc, le premier producteur d'éthanol de l'Ontario et l'un des plus importants du Canada, a applaudi aujourd'hui l'annonce du gouvernement de l'Ontario d'augmenter les exigences en matière de contenu renouvelable dans l'essence ordinaire de 10 à 15 % d'ici 2030.

L'éthanol est un carburant propre et renouvelable pouvant réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) jusqu'à 60 % par rapport à l'essence. L'éthanol est déjà mélangé dans la plupart des essences de la province et fournit aux automobilistes un carburant abordable, écologique et performant. Alors que les pays du monde entier recherchent des moyens de plus en plus ambitieux pour protéger la santé environnementale et construire un avenir meilleur, l'éthanol offre une solution intelligente et prête à l'emploi pour les carburants de transport.

"Plus que jamais, les économies ont besoin de mesures rapides et pratiques pour réduire les gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique et qui menacent la santé de notre planète", a déclaré Howard Field, président et directeur général de Greenfield Global. "Augmenter la teneur en éthanol de l'essence est un moyen éprouvé, rapide et économiquement durable de lutter contre le changement climatique tout en stimulant l'emploi, en soutenant la communauté agricole et en favorisant l'innovation".

Ces changements répondent à un engagement qui s'inscrit dans le cadre du plan environnemental ontarien et contribueront à l'objectif de la province de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030.

"L'éthanol joue un rôle essentiel dans la politique énergétique mondiale, et pour une bonne raison", a déclaré Jean Roberge, vice-président exécutif et chef de la direction de l'Unité d'Affaires Énergie Renouvelable. "L'adoption par l'Ontario d'une essence plus verte et plus propre permettra de réduire les gaz à effet de serre provenant des transports, de soutenir les emplois et les exploitations agricoles locales, et d'aider les conducteurs à économiser de l'argent à la pompe - c'est une solution pour aujourd'hui et pour demain".

À propos de Greenfield Global Inc.

Greenfield Global fournit des matières premières, des ingrédients et des additifs de grande valeur et essentiels à la mission des entreprises, qui améliorent la vie des gens et préservent la santé de la planète. Greenfield est le plus grand producteur d'éthanol au Canada et possède et exploite quatre distilleries d'éthanol, cinq usines de fabrication et d'emballage de produits chimiques spécialisés et trois centres de recherche et développement sur les biocarburants et les énergies renouvelables de prochaine génération au Canada et aux États-Unis. Fondée en 1989, Greenfield développe continuellement des technologies et des produits plus efficaces et durables tout en réduisant sa propre empreinte carbone. Des démarrages aux plus grandes marques du monde, les clients font confiance au vaste portefeuille de produits de qualité supérieure, à l'expertise réglementaire et au service de pointe de Greenfield. Sous ses marques Pharmco et Commercial Alcohols, Greenfield fournit des centaines de produits à des milliers de clients des secteurs des sciences de la vie, de l'alimentation, des arômes, des parfums et des boissons dans plus de 50 pays.

www.greenfield.com

