/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre de la Santé et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural annonceront du financement servant à prévenir et lutter contre la violence familiale/





OTTAWA, ON, le 24 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, annonceront du financement pour trois initiatives qui visent à prévenir la violence familiale et soutenir les survivants.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 25 novembre 2020

Heure

9 h (HNE)

Lieu

L'événement sera diffusé sur Zoom.

Le lien pour Zoom :

https://ca01web.zoom.us/j/61520041533

Code d'accès : 378959

