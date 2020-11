DMB Distribution alimentaire fait l'acquisition de Doctor Deli Distribution





SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son plan de croissance, la direction de DMB Distribution alimentaire inc. annonce aujourd'hui l'acquisition de Doctor Deli Distribution situé à Wendover en Ontario. La transaction a été rendue possible notamment grâce à des investissements des Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec et Desjardins Capital.

« DMB Distribution alimentaire inc. est fier d'acquérir cette entreprise renommée pour la qualité de son service de distribution. Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues aux deux fondateurs de Doctor Deli Distribution inc., soit, Royal Piché et Daniel Lapointe, de même qu'à tous les employés de l'entreprise. Ceux-ci viendront ajouter leur expertise à celle des équipes de DMB. Grâce à cette acquisition, nous disposerons dorénavant d'un réseau de distribution s'étendant à la grandeur de la province du Québec en plus de nous permettre l'accélération de notre croissance en Ontario. Tous les emplois seront maintenus à Wendover et les dirigeants de DMB Distribution alimentaire entendent poursuivre la croissance de l'entreprise dans la région », a déclaré Gérald Cayouette, président et directeur général, DMB Distribution alimentaire inc.

Pour DMB Distribution alimentaire, il s'agit de la deuxième acquisition importante depuis trois ans, l'entreprise ayant notamment acquis Distribution Arnaud à Rimouski en mai 2017, un acteur clé dans le marché du poisson et des fruits de mer.

« Cette transaction renforce la position de chef de file de DMB dans son marché. Grâce à l'équipe de direction menée par Gérald Cayouette et ses employés, DMB poursuit sa croissance alors que la pandémie nous rappelle l'importance d'avoir un réseau de distribution alimentaire fort et dynamique », a commenté Frédéric Bernard, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour les régions de Québec et Chaudière--Appalaches.

« Le secteur agroalimentaire est un actif stratégique pour le Québec et Desjardins Capital y compte un nombre important d'entreprises et de coopératives partenaires, de souligner Yves Calloc'h, chef de l'exploitation par intérim de Desjardins Capital. Nous sommes donc fiers de contribuer au plan de croissance hors Québec de DMB Distribution alimentaire, une PME d'ici qui est un leader reconnu dans son marché. »

DMB Distribution alimentaire, aussi connue sous le nom de Distributions Marc Boivin, est présente dans le marché de l'alimentation québécois depuis près de 40 ans. Dotée d'une vaste expérience dans la distribution de produits périssables, du transport de marchandises ainsi que la représentation de nos partenaires en magasin, DMB effectue la gestion rapide et efficace de plus de 10 000 livraisons chaque semaine dans les supermarchés et grandes épiceries du Québec. L'entreprise, qui a son siège social a à Saint-Augustin-de-Desmaures, emploie 250 personnes et possède trois entrepôts réfrigérés à Mascouche, à Rimouski et à son siège social de St-Augustin.

Le montant et les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilés.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 14:00 et diffusé par :