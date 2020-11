Morneau Shepell annonce la nomination de Brad Levy à son conseil d'administration





TORONTO, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell est heureuse d'annoncer la nomination de Brad Levy à son conseil d'administration, à compter d'aujourd'hui. M. Levy occupe actuellement le poste de président et chef des affaires commerciales de Symphony Communication Services.

« Au nom du conseil d'administration et de la société, nous sommes très heureux d'accueillir M. Levy », affirme Jill Denham, présidente du conseil d'administration. « Grâce sa vaste expérience dans les secteurs de la finance et de la technologie, il apportera à coup sûr des idées innovatrices à la table du conseil. Nous avons hâte de travailler avec lui en vue de faire progresser notre plan stratégique. »

M. Levy a été chef de la direction de MarkitSERV et a occupé divers postes à Markit, Goldman Sachs et Lehman Brothers. Il a également été administrateur et conseiller de TradeWeb, LoanX, BondDesk, CDS IndexCo, entre autres. En outre, M. Levy s'implique auprès d'organismes de bienfaisance, dont le Relais pour la vie, la Fondation St. Baldrick et le Center for Food Action. M. Levy détient un baccalauréat ès sciences spécialisé en finances de l'Université d'État de New York, à Albany.

À propos de Morneau Shepell inc.

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

