Morneau Shepell annonce la nomination de Chitra Nayak à son conseil d'administration

TORONTO, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell est heureuse d'annoncer la nomination de Chitra Nayak à son conseil d'administration, à compter d'aujourd'hui. Mme Nayak a été cheffe de l'exploitation de la plateforme et première vice-présidente du développement des ventes à l'échelle mondiale de Salesforce. Elle siège actuellement au conseil d'administration d'Invitae et d'Intercom.

« Au nom du conseil d'administration et de la société, nous sommes très heureux d'accueillir Mme Nayak », affirme Jill Denham, présidente du conseil d'administration. « Elle a occupé de nombreux postes de direction et apporte une vaste expérience dans les secteurs de la technologie, des ventes et de l'exploitation qui nous aidera à faire progresser notre plan stratégique. »

Mme Nayak a été également cheffe de l'exploitation de Comfy by Building Robotics et de la division américaine de Funding Circle. Elle a été cadre à AAA Northern California et Charles Schwab & Co, et elle a entrepris sa carrière au Boston Consulting Group. Mme Nayak détient en baccalauréat ès sciences spécialisé en génie de l'Institut de technologie de l'Inde, une maîtrise ès sciences spécialisée en génie de l'Université Cornell, ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School.

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

