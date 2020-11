Invitation aux médias - Relançons MTL : une causerie virtuelle sur la diversité en entreprise dans la perspective d'une relance inclusive du Grand Montréal





MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une causerie virtuelle intitulée « Montréal inclusive au travail », le mercredi 25 novembre 2020 à 12 h, tenue dans le cadre du mouvement Relançons MTL. Lors de cet événement, des leaders économiques et politiques discuteront des actions à mettre de l'avant pour assurer une relance économique inclusive qui mise sur les forces de la métropole comme ville d'immigration et de diversité.

Date : Mercredi 25 novembre 2020



Heure : De 12 h à 13 h 30





-- Mot d'ouverture par Déborah Cherenfant, présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

-- Allocution de Nadine Girault, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec (par vidéo)

-- Allocution de Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

-- Présentation de la vidéo Contexte et constats : l'intégration professionnelle des personnes immigrantes à Montréal

-- Panel animé par Déborah Cherenfant :



? PJ Emam, président-directeur général, QuadBridge



? Madeleine Féquière, chef du crédit d'entreprise, Domtar



? Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain



? Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable, Caisse de dépôt et placement du Québec



? Cathy Wong, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination, membre du comité exécutif, Ville de Montréal







Inscriptions : Les représentants des médias qui désirent participer virtuellement à cette causerie doivent envoyer une requête à Caroline Des Rosiers - cdesrosiers@national.ca. Les accès vous seront fournis par la suite.

À propos de la causerie « Montréal inclusive au travail »

La causerie « Montréal inclusive au travail » est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de Montréal, avec la participation financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et réalisée dans le cadre du mouvement Relançons MTL.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

