Nakisa acquiert Logiciels IMNAT inc. et fait son entrée sur le marché des technologies immobilières





Nakisa élargira sa gamme de produits grâce à la solution novatrice de gestion immobilière infonuagique d'IMNAT.

MONTRÉAL, 24 novembre 2020 /CNW/ -- Nakisa, une entreprise mondiale de technologie privée autofinancée spécialisée dans les solutions commerciales d'entreprise, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Logiciels IMNAT, solution de gestion immobilière infonuagique établie à Montréal. La technologie de Logiciels IMNAT complétera et élargira la gamme actuelle de produits de comptabilité de location de Nakisa, et répondra à la demande croissante à l'échelle mondiale de solutions de gestion immobilière corporative. L'acquisition devrait être conclue le 1er janvier 2021.

Logiciels IMNAT, pionnière du secteur, a été fondée en 2011. Son produit phare, InfoSite, est un logiciel de gestion immobilière corporative de pointe conçu pour centraliser et gérer des comptes immobiliers corporatifs. Sa plateforme dynamique offre des rapports et des tableaux de bord fondés sur des données, simplifie les activités de contrats de location corporative et gère des données liées entre autres aux contrats de location, aux impôts, aux paiements et aux fichiers des loyers. Le portefeuille de clients d'IMNAT comprend des sociétés privées comme Dollarama, Transcontinental et Lowe's Canada, ainsi que des institutions publiques parmi les plus importantes au Canada.

Synergie en partenariat

Nakisa et IMNAT combineront leurs technologies novatrices et leurs réseaux pour offrir aux clients à la fois une valeur ajoutée et les outils nécessaires pour répondre rapidement et stratégiquement à l'évolution constante du marché immobilier corporatif actuel, de plus en plus axé sur la centralisation et l'automatisation des activités de conformité et de comptabilité. Avec l'ajout de la technologie exclusive d'IMNAT à son moteur financier, Nakisa aura maintenant la capacité de procurer une offre de gestion des actifs de bout en bout plus solide, depuis la gestion jusqu'à la comptabilité de location. En tirant parti de la plateforme d'intelligence artificielle de Nakisa, Nakisa et IMNAT combineront leurs données d'entreprise pour produire un dépôt d'information de planification financière plus précis sur les tendances et projections, ce qui favorisera le rendement à l'échelle d'une entreprise.

« Je suis ravi d'ajouter la technologie de gestion immobilière éprouvée d'IMNAT au portefeuille de solutions de gestion des contrats de location de Nakisa, a déclaré Babak Varjavandi, président et chef de la direction de Nakisa. En combinant l'étendue de nos connaissances en comptabilité des contrats de location à son expertise de l'immobilier, nous nous préparons à perturber le marché de l'immobilier corporatif, qui dépend actuellement de processus désuets et d'anciens logiciels de technologie de biens immobiliers. Notre solution immobilière corporative réinventée offrira aux clients une solution de bout en bout complète et moderne qui met à profit la plateforme Nakisa Cloud et fournit des solutions complètes de contrôles généraux de la technologie de l'information, de règlement général sur la protection des données (RGPD), de gestion des utilisateurs, et plus encore », a-t-il ajouté.

InfoSite sera intégré à la gamme de produits de Nakisa et portera la marque Nakisa. En janvier 2021, l'équipe d'IMNAT, y compris Alexis Dénommée-Godin, président-directeur général et copropriétaire, et Jean-François Béchard, copropriétaire, se joindra à Nakisa.

« Je suis extrêmement fier de la qualité des logiciels que notre équipe a mis au point au fil des ans, et c'est un honneur d'être reconnu et choisi par une marque de comptabilité de location établie qui sert des entreprises figurant au palmarès Fortune 500 de partout dans le monde. Nous joindre à Nakisa nous permet de transposer notre expertise en immobilier sur le marché mondial et de répondre à un besoin dont les incidences concrètes touchent autant les entreprises que les particuliers », a déclaré Alexis Dénommée-Godin, cofondateur d'IMNAT.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans l'histoire de Nakisa et ouvre la voie à une pénétration réussie des marchés de l'immobilier corporatif et de la comptabilité de location. Pour de plus amples renseignements sur le déploiement des solutions de Nakisa, visitez le site Nakisa.com.

À propos de Nakisa

Nakisa est un leader mondial des logiciels et des services de conception organisationnelle et de comptabilité de location. Nous développons des solutions logicielles innovantes, robustes et avant-gardistes qui aident les entreprises à atteindre leurs objectifs.

En collaboration avec un réseau mondial de partenaires, Nakisa sert plus de 900 entreprises clientes et plus de 4 millions d'abonnés dans 24 secteurs. Nakisa est fière de travailler pour certaines des marques les plus réputées au monde.

