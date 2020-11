CGTN : La Chine appelle à un développement plus inclusif dans le monde de l'après-pandémie de COVID-19





BEIJING, le 23 nov. 2020 /CNW/ -- Alors que la pandémie de COVID-19 cause encore des dommages étendus dans le monde, la Chine a appelé samedi à des efforts concertés de la part des grandes économies pour promouvoir un développement plus inclusif et améliorer la gouvernance mondiale dans l'ère post-pandémie.

La pandémie, qui a infecté plus de 57,4 millions de personnes et tué plus de 1,3 million de personnes dans le monde, a mis en lumière de nombreux maillons faibles dans la gouvernance mondiale. La communauté internationale se demande ce que le Groupe des 20 (G20) peut faire pour améliorer le système, a déclaré le président chinois Xi Jinping lorsqu'il s'est adressé au Sommet du G20 à Riyad par vidéoconférence.

Selon le président Xi Jinping, le G20, qui joue un rôle irremplaçable dans la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19, devrait défendre le multilatéralisme, l'ouverture, l'inclusion, la coopération mutuellement avantageuse et suivre le rythme de son époque.

Créé en 1999, le G20 est le principal forum de coopération internationale sur les questions financières et économiques. Il comprend 19 pays -- l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Russie et la Turquie-- ainsi que l'Union européenne.

Aider les pays en développement

« Nous devrions maintenir notre soutien aux pays en développement et les aider à surmonter les difficultés causées par la pandémie », a dit Xi Jinping aux autres dirigeants du G20, exhortant les grandes économies du monde à poursuivre un développement plus inclusif.

La Chine a pleinement mis en oeuvre l'Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) du G20 tout en surmontant ses propres difficultés, avec un montant total de plus de 1,3 milliard de dollars, a-t-il noté.

Le G20 a lancé l'ISSD en avril pour répondre aux besoins immédiats de liquidité des pays à faible revenu, permettant de suspendre les paiements du service de la dette dus entre le 1er mai et la fin de l'année par les pays les plus pauvres. La suspension de la dette sera prolongée de six mois jusqu'au 30 juin 2021, comme l'ont décidé en octobre les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20.

La Chine s'est classée première parmi les membres du G20 pour ce qui est des montants de report de la dette en vertu de l'ISSD des pays les plus pauvres, a déclaré récemment le ministre des Finances, Liu Kun.

« La Chine augmentera le niveau de suspension et d'allègement de la dette des pays aux prises avec des difficultés particulières et encouragera ses institutions financières à fournir un nouveau soutien financier sur une base volontaire et dans le respect des principes du marché », a déclaré Xi Jinping dans son discours.

Il a réaffirmé l'engagement de la Chine à aider et à soutenir les autres pays en développement en faisant des vaccins contre la COVID-19 un bien public accessible et abordable partout dans le monde.

Le président chinois a également appelé le G20 à promouvoir le libre-échange, à s'opposer à l'unilatéralisme et au protectionnisme, et à protéger le droit au développement et l'espace de développement des pays en développement.

Relever les défis mondiaux

« Nous devons renforcer nos capacités à relever les défis mondiaux », a souligné Xi Jinping. « La tâche la plus pressante du moment est de renforcer le système mondial de santé publique et de contenir la pandémie de COVID-19 et d'autres maladies infectieuses. »

Les membres du G20 devraient travailler ensemble pour renforcer le rôle de l'Organisation mondiale de la Santé et bâtir une communauté mondiale de la santé pour tous, a-t-il dit.

Entre-temps, le président a appelé à une coopération internationale pour protéger l'environnement, lutter contre les changements climatiques et construire un « monde propre et beau où l'homme et la nature coexistent en harmonie ».

La Chine a annoncé en septembre qu'elle s'efforcerait d'atteindre la neutralité carbone avant 2060. Le pays vise à atteindre un pic d'émissions de CO2 avant 2030.

Le G20 devrait également jouer un rôle de premier plan dans la promotion du développement axé sur l'innovation à l'ère numérique et améliorer la mondialisation économique, selon Xi Jinping.

Notant que la pandémie a alimenté un boom de nouvelles technologies et de nouvelles formes d'entreprise, il a appelé à l'action pour transformer cette crise en une opportunité.

« Nous pouvons approfondir les réformes structurelles et cultiver de nouveaux moteurs de croissance grâce à l'innovation scientifique et technologique et à la transformation numérique », a-t-il déclaré.

Concernant le ressac contre la mondialisation économique, il a demandé que les défis soient affrontés et que la mondialisation soit « plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous ».

La décision de la Chine d'établir un nouveau paradigme de développement créera plus d'occasions pour les pays du monde entier de partager ses réalisations dans la poursuite d'un développement économique de haute qualité, a dit Xi Jinping à d'autres dirigeants présents au sommet.

Les hauts dirigeants chinois ont pris la décision stratégique de favoriser un nouveau paradigme de développement dont la circulation intérieure est le pilier, avec les circulations internes et externes se renforçant mutuellement.

« La Chine sera toujours un bâtisseur de paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l'ordre international », a déclaré Xi Jinping. « Nous pouvons aplanir les différences par le dialogue, résoudre les différends par la négociation et faire un effort commun pour la paix et le développement dans le monde. »

