Le gouvernement du Canada annonce le nom des membres du Conseil national du logement et le lancement de l'avis de possibilité de nomination au poste de défenseur fédéral du logement

OTTAWA, ON, le 22 nov. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Pour appuyer cela, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui le nom des membres du premier Conseil national du logement du Canada.

En tant qu'élément clé de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, les nouveaux membres du Conseil national du logement sont :

Simon April

Pamela Glode-Desrochers

John Harvey

Sylvia Maracle Ann McAfee

Marie Pascaline Menono

Matthew Pearce

Tim Richter (coprésident) Tim Ross

Maya Roy

Caroleen Stevenson

Robert Voudrach

Ces nouveaux membres seront accompagnés des membres d'office suivants ainsi que d'un représentant provincial ou territorial : le président de la SCHL (coprésident), le sous-ministre de l'Emploi et du Développement social, le sous-ministre des Services aux Autochtones, le coprésident provincial du Forum fédéral-provincial-territorial sur le logement et la personne qui sera nommée défenseur fédéral du logement.

Les nouveaux membres du Conseil national du logement ont été choisis en raison de leur leadership dans leur domaine respectif, de leur expertise professionnelle ou de leur expérience vécue. Ils ont pour mandat de faire avancer la politique sur le logement du gouvernement du Canada et de faire progresser la Stratégie nationale sur le logement. Le Conseil guidera le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, sur plusieurs questions, notamment l'efficacité de la Stratégie nationale sur le logement, dans le but d'améliorer les conditions de logement et de faire avancer la réalisation graduelle du droit au logement, tel qu'il est stipulé dans la Loi sur la stratégie nationale sur le logement.

Pour soutenir davantage ce travail, le gouvernement a lancé aujourd'hui l'avis de possibilité de nomination pour le nouveau défenseur fédéral du logement. Parallèlement à la création du Conseil, le défenseur fera la promotion et protégera les droits au logement au pays. Il consultera les membres des groupes vulnérables et recevra des soumissions de la part des collectivités touchées par des problèmes systémiques de logement. Le défenseur peut également procéder à un examen de problèmes systémiques de logement généraux ou demander au Conseil de mettre sur pied un comité d'examen chargé de tenir une audience pour examiner tout problème systémique de logement relevant de la compétence fédérale.

Leur travail et leur expertise combinés assureront que le gouvernement atteigne son objectif de combler les besoins en matière de logement de 530 000 familles et qu'il respecte l'engagement pris lors du discours du Trône d'éliminer l'itinérance chronique.

Citation

« C'est un grand pas en avant pour le logement au Canada. Je félicite les nouveaux membres du Conseil national du logement et j'ai hâte de travailler avec eux. Leur expérience diversifiée et leur expertise remarquable éclaireront notre travail et contribueront au succès de la Stratégie nationale sur le logement. Le Conseil contribuera également à la reconnaissance et à la progression du droit à un logement convenable, en plus de promouvoir la responsabilisation, la participation et l'inclusion, conformément à une approche du logement axée sur les droits de la personne. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Faits en bref

La Loi sur la stratégie nationale sur le logement représente un jalon historique pour le logement au Canada . Elle reconnaît le droit à un logement convenable comme un droit fondamental de la personne, tel que reconnu dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

représente un jalon historique pour le logement au . Elle reconnaît le droit à un logement convenable comme un droit fondamental de la personne, tel que reconnu dans le . La Loi sur la stratégie nationale sur le logement prévoit l'établissement d'un Conseil national du logement et la nomination d'un défenseur fédéral du logement.

prévoit l'établissement d'un Conseil national du logement et la nomination d'un défenseur fédéral du logement. Le Conseil national du logement pourra consulter d'autres groupes et comités et collaborer avec eux, y compris le Conseil consultatif national sur la pauvreté dont les membres ont éprouvé des besoins en matière de logement.

national du logement pourra consulter d'autres groupes et comités et collaborer avec eux, y compris le Conseil consultatif national sur la pauvreté dont les membres ont éprouvé des besoins en matière de logement. La SCHL aidera le Conseil national du logement à s'acquitter de ses fonctions.

Une approche du logement axée sur les droits de la personne constitue le fondement de la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada .

. La Stratégie nationale sur le logement est un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de Canadiens partout au pays, en créant 125 000 nouveaux logements, en réduisant les besoins en matière de logement de 530 000 ménages, et en réparant et renouvelant plus de 300 000 logements.

La SCHL joue un rôle clé dans les efforts déployés par le gouvernement pour favoriser le bien-être des Canadiens confrontés à des défis liés à l'abordabilité du logement et à l'itinérance à cause de la pandémie de COVID-19.

