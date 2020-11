La production d'énergie générée par les modules bi-verre à haute efficacité de LONGi atteint 10 GW





XI'AN, Chine, 20 novembre 2020 /CNW/ -

Faible LID et gain élevé grâce au bi-verre

La production énergétique générée par les modules bi-verre à haute efficacité fournis par LONGi a atteint maintenant 10 gigawatts (GW), et on s'attend à ce qu'elle atteigne 12 GW d'ici la fin de 2020.

Les modules bi-verre sont aujourd'hui l'un des développements les plus évolués de la technologie des panneaux solaires. Grâce à leur faible LID et leur haute efficacité, ils sont maintenant en voie d'être la dernière tendance à bouleverser l'industrie photovoltaïque et deviendront bientôt la norme. En 2017, LONGi devenait l'un des premiers fournisseurs à promouvoir cette technologie avec son module bi-verre Hi-MO2. En 2018, le module bi-verre à demi-cellule Hi-MO 3 a été lancé. Et en 2019, on a pu constater l'adoption généralisée de modules bi-verre, le module Hi-MO 4 de 166 mm (haute tension) ayant été un acteur influent dans le marché de l'énergie solaire photovoltaïque. Alors que l'ère de la parité du réseau approche, le tout nouveau module bi-verre Hi-MO 5 a été lancé cette année pour sa livraison aux investisseurs dans les centrales photovoltaïques de grande échelle partout dans le monde.

Usage mondial créant une véritable valeur

Grâce à son engagement ferme en faveur de l'innovation, LONGi a concrétisé en 2017 la production de masse de modules bi-verre basés sur la technologie d'émetteur arrière passif (ou PERC), appliquée au programme chinois Top Runner.

Les modules bi-verre de l'entreprise ont été adoptés dans le monde entier, comme pour le projet de 390 MW à Assouan, en Égypte, ou encore celui d'une usine de 224 MW en Géorgie, aux États-Unis.

Les recherches internes de LONGi suggèrent que la part de marché des modules bi-verre va augmenter. À mesure que la production augmente (ce qui signifie plus de données disponibles et une conception améliorée), les coûts supplémentaires découlant de la production de la face arrière d'un module bi-verre peuvent être compensés par la réduction du coût actualisé de l'énergie et une meilleure rentabilité.

Un futur pleinement rechargé grâce au nouveau module Hi-MO 5

Basé sur une nouvelle capacité de production de cellules et de modules, le module Hi-MO 5 (taille standard M10 pour les plaquettes) a fait ses débuts en juin 2020. Cette nouvelle gamme de modules à haute puissance est conçue pour les très grandes centrales électriques, avec une puissance maximale de 540 W et une efficacité de 21,1 % permettant d'assurer à la fois une performance et une fiabilité à long terme.

Alors que la production générée par les panneaux bi-verre atteint la barre des 10 GW, LONGi continuera de faire tomber le coût actualisé de l'énergie pour les clients et bâtir un avenir plus prometteur pour l'industrie de l'énergie photovoltaïque.

