Le lionceau torturé par ses ravisseurs en Russie, qui est en convalescence depuis sept mois, sera transporté par avion vers son habitat naturel dans une réserve faunique africaine





Simba quittera la Russie pour se rendre en Tanzanie à la fin du mois de novembre Tous les frais de rapatriement seront assumés par la Russian Copper Company, qui a répondu à l'appel à l'aide de défenseurs des droits des animaux

OURAL, Russie, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'avenir est désormais radieux pour Simba, le lionceau qui a été utilisé comme accessoire lors de séances de photos en Russie. Au moment de son sauvetage, le lionceau était presque mort. Il a été retrouvé en mars 2020 dans une grange au Daghestan, en Russie, où il a été torturé, affamé et maltraité au point d'être incapable de marcher. Les habitants de la région ont confié aux autorités que ses ravisseurs se servaient du lionceau pour s'enrichir, proposant aux touristes de prendre des selfies avec Simba contre de l'argent. Ils ont déclaré que les ravisseurs ont cassé les pattes du lionceau pour l'empêcher de s'échapper. Simba souffrait également de malnutrition, et son corps était couvert de blessures. Des défenseurs des droits des animaux opérant dans l'Oural ont eu vent des abus subis par l'animal. La vétérinaire Karen Dallakyan et d'autres intervenants sont parvenus à secourir le lionceau et à l'amener au refuge pour animaux de celle-ci. Le refuge est affilié à la fondation SAVE ME établie à Chelyabinsk, en Russie. Pendant sept mois, Karen Dallakyan et son équipe ont prodigué des soins médicaux à Simba. « De nombreuses personnes dévouées ont tout donné pour sauver Simba. Quand on voit l'état de ce magnifique animal aujourd'hui, cela en valait la peine. Je suis soulagée et reconnaissante que des entreprises, des organisations et des particuliers se soient unis pour permettre à cet animal de s'épanouir dans son habitat naturel en Afrique. »

La convalescence difficile du lionceau se terminera par un rapatriement en Tanzanie à la fin de novembre 2020, un effort parrainé par la Russian Copper Company . Simba sera transporté par avion au Kilimandjaro Animal Crew Rehabilitation Centre à Moshi, en Tanzanie, un centre spécialisé dans la rééducation des lions, où il vivra dans un enclos distinct et sous supervision permanente. Il pourra se déplacer en toute liberté dans de grands et magnifiques espaces.

Kirill Irkha, la porte-parole de la Russian Copper Company, a déclaré : « Lorsque nous avons entendu parler de l'état critique de Simba et du financement requis pour son rapatriement en Afrique, c'est avec plaisir que nous avons offert de couvrir les coûts. Les sévices qu'il a subis sont inadmissibles. Le monde a vu Simba retrouver la forme grâce à des professionnels et des bénévoles dévoués. Nous avons hâte de le voir dans son habitat naturel et nous sommes heureux de jouer un rôle pour lui permettre d'y retourner. »

Il s'agit du premier rapatriement officiel d'un animal sauvage de l'histoire de la Russie.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1339133/Russian_Copper_Company_Simba_Video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1334593/Russian_Copper_Company_Simba_Before.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1334594/Russian_Copper_Company_Simba.jpg

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 14:07 et diffusé par :