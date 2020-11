Rio Tinto - Entente de principe ratifiée par les syndiqué.e.s des centrales énergie électrique nord

Hier soir, lors d'une assemblée générale virtuelle, les 176 cols bleus et cols blancs travaillant dans les centrales énergie électrique nord ont ratifié à 84,7 % l'entente de principe intervenue dernièrement entre leur syndicat et la multinationale...

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au Forum stratégique sur la construction et les infrastructures, le lundi 23 novembre à 8 h, dans le cadre du mouvement Relançons MTL. Ce forum donnera l'occasion...

Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 1,35 million de dollars au cégep de Trois-Rivières pour l'acquisition d'une imprimante 3D permettant de réaliser des moules en sable à partir desquels le Centre de...

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au Forum stratégique sur le transport et la logistique, le vendredi 20 novembre à 8 h, dans le cadre du mouvement Relançons MTL. Ce forum sera l'occasion de discuter...