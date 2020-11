Le gouvernement du Canada appuie des initiatives de justice réparatrice à Halifax





HALIFAX, NS, le 20 nov. 2020 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à vivre dans une société où le système de justice pénale est juste et impartial, réagit aux torts causés par les crimes et aide à assurer leur sécurité. Un système de justice efficace favorise une mobilisation et une responsabilisation significatives, et fournit une occasion de guérison, de réparation et de réinsertion sociale.

Pour souligner la Semaine de la justice réparatrice (du 15 au 22 novembre), mercredi, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé le soutien continu du gouvernement du Canada aux initiatives de justice réparatrice partout au pays. Hier, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom du ministre Lametti, a rencontré des représentants de la Coverdale Courtwork Society, l'un des organismes locaux qui reçoivent ce financement, pour discuter et mettre en lumière leur initiative de justice réparatrice. Dans le cadre de son Fonds de justice pour les jeunes, le ministère de la Justice versera 204 000 $ sur une période de trois ans (de 2020 à 2023) à la Coverdale Courtwork Society.

Grâce à ce financement, la Coverdale Courtwork Society élaborera, mettra en oeuvre et évaluera un programme pilote intitulé « Girls Path » pour appuyer les jeunes filles qui ont des démêlés avec la justice et les aider à tirer parti de leur force personnelle, de leur conscience de soi et de leur identité culturelle. Le projet utilisera une approche réparatrice et tiendra compte des différences entre les genres et culturelles. En collaboration avec des partenaires communautaires locaux travaillant avec les jeunes à risque, Coverdale répondra aux inégalités qui affectent les filles noires ou autochtones en leur fournissant des services qui les aideront là où elles se trouvent, en mettant l'accent sur les soins communautaires, la prévention, l'intervention précoce et une programmation culturellement adaptée.

« La justice réparatrice responsabilise les délinquants, favorise la sécurité des collectivités, améliore les résultats pour les victimes et offre des possibilités de guérison, de réparation des torts et de réinsertion sociale. Je suis ravi que le gouvernement du Canada appuie la Coverdale Courtwork Society pour son initiative liée à la justice réparatrice. »

Andy Fillmore

Député d'Halifax et Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Chez Coverdale, nous reconnaissons que les inégalités dans le système d'éducation, le revenu, l'emploi, les services sociaux, le logement et la santé se recoupent, ont une incidence sur la vie des filles noires ou autochtones et peuvent mener à des démêlés avec la justice pénale. Grâce au financement du ministère de la Justice Canada, nous sommes en mesure de répondre aux inégalités qui affectent les filles noires ou autochtones, et d'offrir des services complets qui répondent à leurs besoins là où elles se trouvent, en mettant l'accent sur les soins communautaires, la prévention, l'intervention précoce et une programmation culturellement adaptée. Ces interventions communautaires reconnaissent l'inégalité et sont enracinées dans l'autonomisation. Elles sont durables, réparatrices, intersectionnelles et concertées. »

Bria Symonds, coordonnatrice, Cultural Pathways

Coverdale Courtwork Society

La justice réparatrice vise à faire participer les familles et la collectivité à la guérison, à la réparation et à la réinsertion sociale des jeunes et des adultes qui ont des démêlés avec le système de justice pénale.





La justice réparatrice vise à encourager la responsabilisation des personnes concernées et à favoriser de meilleurs résultats pour les victimes.

