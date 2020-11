Rimkus Consulting Group fait l'acquisition de l'entreprise canadienne IRC Building Sciences Group





Accroître la présence Canadienne de la société, expansion des services dans des segments de marché en croissance

HOUSTON, Texas, 20 novembre 2020 /CNW/ - Rimkus Consulting Group, Inc. (« Rimkus »), un fournisseur mondial de services d'ingénierie forensique, en architecture et génie-conseil, a annoncé l'acquisition stratégique de IRC Building Sciences Group (« IRC ») et Le Groupe IRC, basé au Québec. Cette acquisition s'aligne avec la stratégie de croissance de Rimkus, élargissant la portée et les services de l'entreprise à travers le Canada.

« Cette acquisition est conforme à la stratégie globale et à l'objectif de Rimkus de se développer à l'international et d'élargir notre gamme de services. Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce que ce partenariat signifie pour les employés de l'entreprise. » a déclaré Curtis Brown, président et directeur exécutif de Rimkus Consulting Group. « IRC est une entreprise canadienne établie avec un esprit entrepreneurial et une excellente réputation pour son expertise professionnelle et son service à la clientèle dans ses domaines de pratique.

« IRC est l'une des plus importantes sociétés de génie-conseil au Canada, offrant des solutions de performance de bâtiment durable pour les bâtiments neufs et existants. Ce sont des chefs de file dans l'expertise, la conception, la remédiation et l'évaluation des systèmes de toiture, d'enveloppe de bâtiment, de structure et de pavage », a déclaré Robert Kocher, président et chef de la direction Rimkus Consulting Group. « Ensemble, nos équipes partagent un engagement réel d'apporter de la valeur à nos clients en fournissant des services de génie-conseil inégales aux clients des deux entreprises. Cette acquisition élargit considérablement notre offre de services et notre empreinte géographique au Canada et positionne Rimkus comme premier choix pour nos clients actuels et futurs au Canada.

« Nous sommes honorés de nous joindre à la famille Rimkus et de travailler côte à côte avec leur équipe d'experts chevronnés et reconnus », a déclaré Albert Duwyn, président de IRC Building Sciences Group. « Nos deux entreprises s'accordent sur la commune d'être un leader mondial de l'ingénierie et du génie-conseil. Ensemble, nous continuerons d'offrir et d'élargir notre expertise professionnelle et notre service à la clientèle à nos précieux clients partout au Canada. »

Rimkus exploite plus de 70 bureaux aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni avec un réseau de consultants de plus de 650 experts. Century Equity Partners a agi à titre de conseiller financier exclusif de Rimkus dans le cadre de cette acquisition.

À propos de Rimkus Consulting Group, Inc.

Rimkus Consulting Group, Inc. est un fournisseur mondial d'ingénierie forensique et de services d'architecture et d'ingénierie pour les compagnies d'assurance, les cabinets d'avocats, les entreprises et agences gouvernementales. Rimkus assiste ses clients dans la résolution réactive et rapide des réclamations et des différends, ainsi que dans les services de conception de restauration, l'évaluation de risque et les bilans des propriétés avec diligence. Depuis plus de 35 ans, l'équipe d'ingénieurs, d'architectes, de scientifiques et de spécialistes techniques de la société est reconnue pour son engagement envers l'excellence du service par les communautés d'affaires locales, nationales et internationales. Pour plus d'informations, visitez www.rimkus.com.

À propos de IRC Building Sciences Group

Avec plus de 35 ans d'expérience, IRC Building Sciences Group est devenu l'une des plus grandes firmes d'ingénierie et de services techniques au Canada, spécialisée dans l'évaluation, la conception, la remédiation et l'observation de la qualité des systèmes de toiture, d'enveloppe de bâtiment, de structure et de pavage. Basée à Toronto en Ontario, IRC compte 15 bureaux régionaux desservant le Canada d'un océan à l'autre avec des ingénieurs hautement qualifiés, des consultants en toiture certifiés, des techniciens, des technologues, des spécialistes de la toiture, de l'enveloppe du bâtiment et de la structure permettant à notre entreprise de fournir des solutions éprouvées, personnalisées et durables à nos clients. Pour plus d'informations, visitez www.ircgroup.com.

