L'intégration des logiciels endpoint et McCreadie Group réduit la vitesse de mise sur le marché des médicaments et rationalise les flux de travail des pharmacies de recherche





SAN FRANCISCO et ANN ARBOR, Michigan, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- endpoint Clinical , la première société mondiale de technologie de réponse interactive (IRT®), et le Groupe McCreadie , le leader du marché de l'automatisation des processus manuels dans les services de médicaments expérimentaux (IDS), ont collaboré pour accroître la transparence de la responsabilité des sponsors d'études, réduire les charges de site associées à la gestion des médicaments expérimentaux des études cliniques, et améliorer l'intégrité des données connexes grâce à une interface soigneusement équilibrée entre l'application Vestigo® de McCreadie basée sur le site et l'IRT PULSE® d'endpoint.

La collaboration s'appuiera sur les caractéristiques uniques de responsabilisation des produits expérimentaux du logiciel Vestigo, axé sur le site, et sur les caractéristiques de gestion de l'approvisionnement en médicaments des mises en oeuvre de l'IRT du logiciel PULSE .

« En entendant les questions soulevées par les sponsors concernant la disposition du produit de l'étude et en ayant une compréhension des données précieuses que Vestigo® fournit, nous savions qu'il y avait une occasion unique de travailler ensemble », a déclaré Ryan Keane , directeur commercial, endpoint. « La commodité dont bénéficient les sites grâce à une formation réduite et au gain de temps, associé à l'évitement de l'enregistrement des transactions dans de multiples applications, est une situation manifestement gagnante pour tous. »

La puissante combinaison de Vestigo et de PULSE, une fois intégrée, apportera des avantages significatifs aux sponsors en plus d'une expérience exceptionnelle sur le site. Les promoteurs bénéficieront d'une amélioration de l'intégrité des données avecun format cohérent, d'un risque réduit de déviation des protocoles grâce aux contrôles de validation des données, d'un accès aux niveaux d'inventaire des sites, et d'une visibilité de la disposition de la propriété intellectuelle, y compris les informations relatives au retour et à la destruction. Tous ces avantages contribuent à accélérer la clôture des données. Les équipes des pharmacies de site gagneront en efficacité en éliminant la nécessité d'accéder à de multiples systèmes pour documenter la réception, la distribution et la disposition finale des médicaments. Toutes les données saisies par les pharmaciens du site seront automatiquement alimentées via l'intégration.

« Ayant géré des sites de pharmacie de recherche très fréquentés pendant plusieurs années avant de rejoindre McCreadie, je peux attester que l'intégration de Vestigo et de PULSE améliorera l'efficacité des opérations du système de distribution intégré (IDS) », déclare Richard Malone , directeur du développement commercial chez McCreadie Group. « L'élimination du travail en double et la rationalisation des fonctions quotidiennes telles que la réception des envois et la documentation de la distribution des médicaments expérimentaux, les retours, la destruction et autres changements de statut permettent aux membres du personnel de l'IDS de se concentrer sur d'autres tâches. L'amélioration de l'intégrité et de l'actualité des données qui en résulte est tout aussi importante et devrait profiter à toutes les parties concernées, y compris les sponsors (et leurs partenaires), les contrôleurs, le personnel des sites et les patients. »

Il est largement reconnu que les modèles traditionnels d'interaction des systèmes reposent trop sur le personnel sur site, servant presque de point d'intégration physique, et sont rapidement dépassés. Cette nouvelle approche, qui consiste à interfacer directement les logiciels propriétaires du site avec les solutions fournies par le sponsor et les sociétés de recherche contractuelle (CRO) comme l'IRT, représente une nouvelle dimension passionnante pour aider à promouvoir les meilleures pratiques dans tous les domaines.

À propos de McCreadie

Le groupe McCreadie, Inc. a été fondé en 2004 pour fournir des solutions logicielles pour des applications pharmaceutiques dans les domaines de la santé, de la recherche et de l'éducation. L'objectif du groupe McCreadie est d'améliorer la qualité, l'efficacité, la sécurité et la conformité dans la profession pharmaceutique en fournissant des logiciels innovants et un soutien consultatif. Pour en savoir plus sur le groupe McCreadie et ses produits, consultez le site www.mccreadiegroup.com.

À propos d'endpoint

endpoint est un fournisseur de systèmes et de solutions de technologie de réponse interactive (IRT®) qui soutient l'industrie des sciences de la vie. Au cours de la dernière décennie, leur équipe de professionnels obsédés par le client a continuellement fait évoluer leur gamme de technologies pour aider les promoteurs à réussir leurs essais cliniques. Leur solution d'IRT dynamique, PULSE ®, pour la randomisation et la gestion des patients, la gestion des sites et la gestion de l'approvisionnement en médicaments, et leur outil de pointe de gestion des fournitures cliniques, DRIVE, a prouvé qu'elle permettait d'optimiser la chaîne d'approvisionnement et de minimiser les coûts opérationnels, et d'assurer un dosage précis et en temps voulu pour les patients. endpoint est basée à San Francisco, en Californie, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. www.endpointclinical.com

Contacts :

Catherine Ditzler

Directeur associé du marketing

endpoint Clinical

1-415-688-3424

e-mail : cditzler@endpointclinical.com

Jennifer Drabing

Responsable de la communication marketing

McCreadie Group

(734) 661-7955

e-mail : jennifer@mccreadiegroup.com

