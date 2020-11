La fintech italienne Satispay boucle un tour de table de Série C de 93 millions d'euros afin d'accélérer son développement et son internationalisation





Satispay, la startup fintech italienne qui révolutionne le secteur du paiement mobile, annonce qu'elle a bouclé un tour de table de Série C de 93 millions d'euros. Le financement consiste à une augmentation de capital de 68 millions d'euros résultant de l'achat d'actions nouvellement émises et d'environ 25 millions d'euros suite à l'achat d'actions secondaires détenues par des investisseurs existants.

Ce tour de table finalisé, Satispay a levé un total de 110 millions d'euros depuis sa création en 2013 ; ayant déjà levé 42 millions d'euros auprès de business angels ainsi que d'investisseurs industriels et internationaux au cours des tours de table A et B.

L'opération reposait sur une valorisation avant financement de 180 millions d'euros et une valorisation après financement à 248 millions d'euros.

Le nouveau tour de table est co-mené par Square, Inc. ? une fintech américaine leader ?, Tencent ? un géant mondial du Web ? et LGT Lightstone ? le fonds de capital-risque de LGT Group, le plus grand groupe familial de banque privée et de gestion d'actifs au monde, aux côtés de TIM Ventures ? la branche de capital-risque de Telecom Italia.

Le financement a largement dépassé l'objectif initial de 50 millions d'euros et aidera Satispay à consolider sa position de leader en Italie, tout en stimulant son expansion internationale au Luxembourg et en Allemagne et en accélérant sa forte dynamique sur ces marchés. En Italie, la société connaît un essor considérable et compte plus de 1,3 million d'utilisateurs et 130 000 commerçants.

Au cours des 10 premiers mois de l'année, Satispay a traité environ 21,5 millions de transactions représentant un volume de transactions de 400 millions d'euros, soit une hausse de 78 % par rapport à la même période en 2019. Malgré la pandémie de COVID-19, Satispay a connu une croissance significative des inscriptions d'utilisateurs et de commerçants ainsi que de l'utilisation des services in-app. La fintech compte à présent plus de 450 000 nouveaux utilisateurs et 35 000 nouveaux commerçants affiliés.

Le tour de table sera présenté aux actionnaires pour approbation lors de l'assemblée générale des actionnaires du vendredi 20 novembre. La clôture officielle est soumise aux conditions de clôture habituelles pour une telle transaction et devrait être terminée d'ici la fin de l'année.

