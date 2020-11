Tervela annonce la solution de migration en nuage de prochaine génération et la nouvelle image de marque de Cloud FastPath





Cloud FastPath abandonne le nom Tervela et lance un nouveau logo en prévision du lancement de la prochaine génération de l'entreprise avec l'aide des meilleurs animaux migrateurs de la nature

BOSTON, 19 novembre 2020 /CNW/ - Cloud FastPath, une importante solution de migration de contenu d'entreprise, a lancé à la fois la version bêta de sa solution de prochaine génération et sa nouvelle image de marque. Dans le cadre de cette évolution, la marque ne sera plus connue sous le nom de Cloud FastPath par Tervela.

« Nous sommes fiers de lancer la version bêta d'un Cloud FastPath (CFP) simplifié et de renommer l'entreprise " Cloud FastPath ". Tervela demeure le nom de notre société, mais pour les contrats légaux seulement. Dorénavant, nous serons connus sous le nom de Cloud FastPath, a déclaré Gant Redmon, PDG de Cloud FastPath. »

Dans le cadre du dévoilement de sa nouvelle image de marque, Cloud FastPath lancera une campagne multicanal pour annoncer sa version bêta et son nouveau positionnement, intitulée « We Migrate with Care ».

Aiguillé par l'agence Future Current et la société de production Grease NYC, Cloud FastPath a fait appel à quelques-uns des meilleurs animaux migrateurs de la nature pour partager la nouvelle.

« La migration méticuleuse est plus qu'un slogan. C'est ce qui définit notre identité. C'est ce qui nous stimule. C'est ce qui alimente notre mission qui consiste à donner les moyens à toutes les entreprises du monde de transférer leur contenu avec soin et expertise, et en ayant le moins d'impact possible sur l'utilisateur final », a déclaré MJ Batson, chef du marketing, Stratégie créative et de marque chez Cloud FastPath.

Au-delà du simple changement de nom, Cloud FastPath lance une version bêta de sa solution de prochaine génération. Ce produit sera consacré aux tâches multi-utilisateurs avec un nombre important d'utilisateurs finaux. Il permettra à un plus grand nombre d'utilisateurs d'effectuer eux-mêmes la migration de leurs données.

« Il faut beaucoup de temps pour obtenir un produit satisfaisant comme celui-ci, a expliqué Kevin Day, chef des technologies chez Cloud FastPath, lors du lancement de la version bêta. Les transferts de données sont beaucoup plus complexes qu'elles n'apparaissent en surface. Il faut tenir compte de cas problématiques, des défis à relever et des attentes élevées des utilisateurs finaux. Nous en avons beaucoup appris sur les migrations au cours des six années qui ont suivi le lancement de Cloud FastPath. En lançant notre produit de prochaine génération, notre objectif était de simplifier ce problème complexe afin que nos utilisateurs n'aient pas à être eux-mêmes des experts en migration. Nous avons intégré cette expertise à notre produit. »

« En raison d'un nombre plus élevé de télétravailleurs, des exigences plus sévères en matière de vélocité du contenu et de menaces accrues envers la sécurité, il est essentiel que les entreprises envisagent de passer au nuage ou encore qu'elles déterminent si leur solution actuelle de stockage en nuage et de collaboration est suffisante, a poursuivi M. Redmon. Notre produit de prochaine génération représente un changement majeur dans la façon dont les entreprises transfèrent leurs données vers le nuage et à l'intérieur de celui-ci, et, en fin de compte, dans la façon dont nos clients mènent leurs activités. »

À PROPOS DE CLOUD FASTPATH

Cloud FastPath est une solution logicielle infonuagique qui permet de gérer et de réaliser des migrations de contenu sur place et en nuage. Nous transférons avec soin le contenu mondial vers le nuage.

