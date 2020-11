Amazon et Global Optimism accueillent Henkel et Signify dans l'Engagement Climat





Amazon (NASDAQ : AMZN) et Global Optimism ont annoncé aujourd'hui que Henkel a rejoint l'Engagement Climat (The Climate Pledge), un engagement qui consiste à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 ? avec 10 ans d'avance sur l'objectif de 2050 de l'Accord de Paris. Signify, qui a déjà atteint la neutralité carbone en début d'année, rejoint également l'Engagement Climat (The Climate Pledge) pour collaborer avec d'autres signataires et partager les meilleures pratiques

Ces nouveaux signataires de l'Engagement Climat acceptent de :

mesurer et déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre sur une base régulière ;

mettre en oeuvre des stratégies de décarbonation en phase avec l'Accord de Paris à travers des modifications réelles de l'entreprise et des innovations, y compris des améliorations en matière d'efficience, d'énergie renouvelable, de réductions des matériaux, et d'autres stratégies d'élimination des émissions de carbone ;

neutraliser toutes les émissions restantes avec des compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes, et bénéfiques sur le plan social, afin d'atteindre une neutralité annuelle des émissions de carbone d'ici 2040.

« En signant l'Engagement Climat, les entreprises du monde entier prennent des mesures concertées pour protéger notre planète des impacts catastrophiques liés au changement climatique », a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon. « Nous accueillons Henkel qui a choisi de rejoindre notre engagement d'atteindre une empreinte carbone neutre d'ici 2040, avec 10 ans d'avance sur l'objectif de l'Accord de Paris. Nous sommes également ravis que Signify, qui a atteint la neutralité carbone en début d'année, rejoigne l'Engagement Climat pour collaborer avec d'autres signataires et partager les meilleures pratiques. Ces entreprises font preuve d'un leadership important pour nous aider à accélérer la transition vers une économie à faible empreinte carbone, afin de préserver la planète pour les générations futures. »

L'engagement de Henkel pour ce leadership dans le développement durable fait partie intégrante de sa culture d'entreprise depuis des décennies. L'entreprise a collaboré étroitement avec Amazon pour promouvoir l'innovation durable : par exemple, pour optimiser l'expérience client à travers de nouveaux formats d'emballages durables. L'objectif à long terme de Henkel est d'avoir un bilan négatif en carbone d'ici 2040. À court terme, l'entreprise envisage de réduire l'empreinte carbone de sa production de 65 % d'ici 2025 et de 75 % d'ici 2030. D'ici 2030, 100 % de l'électricité utilisée par Henkel pour alimenter ses opérations proviendra de sources renouvelables. D'ici 2040, Henkel vise également à convertir l'ensemble des énergies fossiles toujours utilisées dans sa production en alternatives climatiquement neutres, et à fournir l'excès d'énergie à neutralité carbone à des tierces parties. De plus, Henkel souhaite tirer parti de ses marques et de ses technologies pour aider ses clients, consommateurs et fournisseurs à économiser 100 millions de tonnes de CO2 sur une période de dix ans de 2016 à 2025.

« Le changement climatique est un défi mondial qui nécessite notre action collective. Chez Henkel, nous voulons apporter une contribution positive à la protection du climat. Compte tenu de nos réalisations à ce jour et conformément à nos ambitions pour les années à venir, nous sommes ravis de rejoindre et de soutenir l'Engagement Climat », a déclaré le PDG de Henkel, Carsten Knobel. « Avec Amazon, Global Optimism et les autres signataires, nous sommes déterminés à mettre en oeuvre des progrès tangibles et à adopter des actions concertées pour limiter le réchauffement climatique. »

Signify, le leader mondial de l'éclairage, est un autre nouveau membre de l'Engagement Climat. À la conférence des Nations unies sur le climat (COP 21) de Paris en décembre 2015, Signify s'est engagé à atteindre la neutralité carbone dans ses opérations en 2020. En septembre dernier, la société a annoncé avoir atteint cette étape et elle envisage de doubler son impact positif sur l'environnement et la société d'ici 2025. Signify rejoindra l'Engagement Climat pour communiquer son expérience, et aider et encourager d'autres signataires à faire avancer leurs propres programmes de réduction des émissions de carbone.

« Nous sommes ravis de rejoindre la communauté de l'Engagement Climat car elle mobilise les entreprises pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris avec 10 ans d'avance », a déclaré Harry Verhaar, directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Signify. « Nous sommes déterminés à partager avec d'autres entreprises nos meilleures pratiques issues de notre propre parcours vers la neutralité carbone en 2020, et à intensifier notre impact positif sur l'environnement et la société ».

« L'Accord de Paris a fixé une feuille de route unificatrice pour tous les pays, toutes les entreprises et tous les individus afin de répondre à la crise climatique en prenant des mesures pour s'assurer de ne pas dépasser 1,5 C de réchauffement planétaire », a déclaré Christiana Figueres, l'ancienne responsable du changement climatique des Nations unies, et depuis partenaire fondatrice de Global Optimism. « En rejoignant l'Engagement Climat, ces entreprises démontrent à la fois leurs ambitions pour l'avenir et aujourd'hui pour la reprise. Leurs actions et leurs investissements créent les emplois dont nous avons cruellement besoin, en stimulant l'innovation, en régénérant l'environnement naturel et en aidant leurs consommateurs à acheter des produits plus durables. Le nombre croissant d'entreprises rejoignant l'Engagement Climat, en agissant conformément aux connaissances scientifiques, est une raison d'être optimiste. »

L'an dernier, Amazon et Global Optimism ont cofondé l'Engagement Climat, qui vise à honorer l'Accord de Paris sur le climat avec dix ans d'avance sur les objectifs, et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Amazon a été le premier signataire et treize organisations ont maintenant signé l'Engagement Climat : Amazon, Best Buy, Henkel, Infosys, McKinstry, Mercedes-Benz, Oak View Group, Real Betis, Reckitt Benckiser, Schneider Electric, Siemens, Signify et Verizon ? et ont ainsi adressé un signal important présageant d'une croissance rapide de la demande en produits et services propices à la réduction des émissions de carbone.

À propos de Henkel

Henkel est présente dans le monde entier grâce à un portefeuille diversifié et bien équilibré. La société détient des positions de premier plan avec trois de ses unités commerciales à la fois dans les activités industrielles et de consommation, grâce à des marques, des innovations et des technologies solides. Henkel Adhesive Technologies est le leader mondial sur le marché des adhésifs (dans tous les segments industriels à travers le monde). Dans ses activités Produits de lavage et d'entretien, et Soins de beauté, Henkel détient des positions de leader sur de nombreux marchés et catégories à travers le monde. Fondée en 1876, Henkel est riche de plus de 140 ans de succès. En 2019, Henkel a déclaré des ventes supérieures à 20 milliards d'euros et un résultat opérationnel ajusté supérieur à 3,2 milliards d'euros. Henkel emploie plus de 52 000 personnes dans le monde : une équipe passionnée et très diversifiée, unie par une forte culture d'entreprise, un objectif commun de création de valeur durable, et par des valeurs partagées. En tant que leader reconnu en développement durable, Henkel détient des positions de premier plan dans de nombreux indices et classements internationaux. Les actions privilégiées de Henkel sont cotées à l'indice boursier allemand DAX. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.henkel.com.

À propos de Signify

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage destiné aux professionnels et aux consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les services liés aux données et les systèmes d'éclairage connectés Interact créent de la valeur commerciale et transforment la vie dans les foyers, les bâtiments et les espaces publics. Avec des ventes de 6,2 milliards EUR en 2019, et environ 37 000 employés nous sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de l'éclairage pour illuminer la vie et créer un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020 et nous avons été nommés leader de l'industrie à l'indice Dow Jones de développement durable sur trois années consécutives. Signify communique notamment sur Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. La page Relations avec les investisseurs contient des informations destinées aux investisseurs.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l'invention, un engagement envers l'excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

