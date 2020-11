Schneider Electric nomme un nouveau président canadien





Adrian Thomas est désigné pour succéder à Susan Uthayakumar, qui assumera le rôle de directeur mondial pour la division commerciale du développement durable

MISSISSAUGA, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Schneider Electric a annoncé aujourd'hui la promotion d'Adrian Thomas au poste de président, Canada, à compter du 1er janvier 2021. M. Thomas succède à Susan Uthayakumar, qui a occupé le poste de présidente ces trois dernières années. M. Thomas relèvera de la présidente-directrice générale en Amérique du Nord, Annette Clayton.

« La nomination d'Adrian fait progresser notre plan de renforcer et maintenir notre présence au Canada en tant que chef de file dans la gestion et l'automatisation énergétiques, affirme Annette Clayton. Le dévouement d'Adrian pour notre entreprise, combiné à son expertise technique qui s'étale sur plusieurs décennies ainsi que sa passion pour la durabilité sont tous des facteurs déterminants pour la réussite de notre stratégie de croissance. Nous sommes heureux d'accueillir Adrian dans son nouveau poste et au sein de mon équipe de direction. »

M. Thomas compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie électrique et d'automatisation. Depuis son arrivée chez Schneider Electric Canada en 2016, il a occupé plusieurs postes, dont le plus récent, celui de vice-président, Maison et distribution, et produits énergétiques. Il a également été à la tête des marchés d'énergie numérique et de systèmes d'alimentation à faible tension de Schneider. Sans compter son rôle déterminant dans la mise en oeuvre d'EcoStruxure de Schneider Electric au Canada, permettant ainsi aux partenaires et entreprises d'atteindre leurs objectifs de durabilité.

Avant de se joindre à Schneider Electric, M. Thomas a occupé des postes de vente et de direction pour General Electric, TMEIC Corporation, et TM GE Automation Systems. Il détient un diplôme en génie électrique de l'Université McMaster et un certificat d'études supérieures en finances pour les cadres de la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern.

« Je suis ravi d'assumer ce poste et de mener la croissance et la réussite continues de Schneider Electric au Canada, un marché important pour l'entreprise, affirme M. Thomas. Nous traversons des temps extraordinaires au Canada et partout dans le monde. Les changements requis pour atteindre un avenir durable nécessitent une stratégie ambitieuse et le courage de travailler de concert pour la réaliser. Diriger Schneider Electric Canada dans ce moment crucial est un réel privilège. »

La prédécesseur de M. Thomas, Susan Uthayakumar, a été nommée au poste de directrice mondiale pour la division commerciale du développement durable de Schneider Electric et relèvera du directeur général de la stratégie et du développement durable, Olivier Blum. La nouvelle division aura comme mission de rassembler toutes les solutions électriques de Schneider afin d'offrir un soutien et une direction de bout en bout sans précédent aux clients dans le cadre de leur transformation durable, de l'élaboration de stratégies climatiques à la réalisation et à la mise en oeuvre de solutions durables.

Schneider Electric est un chef de file dans la transformation numérique et la gestion et l'automatisation énergétiques. Pour en savoir plus, visitez http://www.se.com/ca/fr/.

