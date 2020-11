Seoul Semiconductor obtient encore une fois des injonctions permanentes et un ordre de rappel à l'encontre des produits d'éclairage LED d'une filiale d'éclairage de marque Philips





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (« Seoul ») (KOSDAQ 046890), un innovateur mondial chef de file en produits et technologies LED, a annoncé que le tribunal de district allemand de Düsseldorf a émis « deux » injonctions permanentes à l'encontre de certains téléphones portables et produits d'éclairage affiliés à l'éclairage de marque Philips.

Le tribunal a ordonné une injonction permanente contre les produits d'éclairage fabriqués par Klite Lighting, une filiale de Signify (anciennement Philips Lighting), et un rappel de ces produits vendus après mars 2017 ainsi que leur destruction, dans le litige de brevets à l'encontre de Leuchtstark Vertriebs GmbH. Dans un autre litige récent à l'encontre des produits de Klite, Seoul a également obtenu une injonction permanente, un rappel de produits contrefaisants vendus après octobre 2017, et la destruction de ces produits. Cela fait suite à deux autres cas aux États-Unis où Seoul a obtenu des injonctions permanentes contre les ventes de produits LED TV de marque Philips.

Dans un litige de brevets séparé intenté à l'encontre de Conrad Electric, l'un des plus grands détaillants d'électronique d'Europe, le tribunal a ordonné une injonction permanente et un rappel des produits de téléphonie mobile contrefaits vendus après octobre 2017 car ils contrefaisaient le brevet de Seoul.

La technologie de l'industrie LED a évolué pour devenir une technologie de deuxième génération, et Séoul mène le développement d'une technologie de deuxième génération en ayant investi plus d'un milliard USD en R&D au cours des 20 dernières années. Ces 3 dernières années, Seoul a prévalu dans environ 30 litiges de brevet aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, en Chine et en Corée. Le tableau montre une liste de la technologie brevetée de Seoul affirmée dans les mesures d'exécution.

« La propriété intellectuelle récompense les petites entreprises et les petits entrepreneurs en leur permettant de protéger leurs précieuses découvertes et inventions, indépendamment de leur classe ou de leur pays d'origine », a expliqué l'un des cadres de Seoul. « La propriété intellectuelle est un outil incroyable a qui permis historiquement la révolution industrielle. Depuis la révolution industrielle, le taux de mortalité infantile est passé de 43 % à 3 %. le taux de pauvreté absolue est passé de 80 % à moins de 10 %, les taux d'alphabétisation ont augmenté et 85 % de la population mondiale a l'électricité. Nous sommes d'avis que la technologie verte révolutionnaire de Seoul continuera d'améliorer le futur pour tous. »

Seoul Semiconductor est le deuxième plus grand fabricant mondial de LED, un classement excluant le marché captif, et détient plus de 14 000 brevets. En exploitant un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et produit en série des produits LED innovants pour l'éclairage intérieur et extérieur, l'automobile, les produits informatiques tels que les téléphones portables, les écrans d'ordinateur et d'autres applications. Les technologies premières au monde de la société sont en train de devenir la norme de l'industrie LED et dominent le marché mondial avec WICOP, une LED sans boîtier ; Acrich, une LED haute tension alimentée en CC ; nPola, une LED avec 10X la sortie d'une LED conventionnelle ; Violeds, une LED de technologie propre ultraviolette de pointe ; une LED à filament de technologie électroluminescente toutes directions ; SunLike, une LED à spectre naturel ; et bien plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

