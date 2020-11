Les MCS au Québec : des investissements et des actions - Lancement d'une étude pour réaliser une cartographie de la recherche au Québec dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques





QUÉBEC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, est heureux d'annoncer le lancement d'une étude pour réaliser une cartographie de la recherche au Québec dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques (MCS). Le mandat, représentant une somme de 53 000 $, est confié au pôle de recherche et d'innovation PRIMA Québec. Le ministre Julien a fait cette annonce à l'occasion de l'ouverture du rendez-vous virtuel 2020 de Québec Mines + Énergie.

Le projet consiste plus précisément à réaliser la cartographie de tous les acteurs, de leurs objectifs et des projets en cours, de l'exploration au recyclage. L'étude permettra de mieux comprendre l'écosystème de la recherche sur les MCS et particulièrement où se situe le Québec à l'échelle canadienne et à l'international. Elle sera effectuée d'ici le début de l'année 2021.

La réalisation de cette étude s'inscrit dans le cadre des orientations du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS), qui a été dévoilé à la fin d'octobre. Une des mesures de ce plan gouvernemental consiste à soutenir la création d'un réseau scientifique propre aux MCS afin de répondre à l'objectif d'améliorer les connaissances sur les MCS en favorisant les synergies en recherche et développement (R et D) et en innovation. L'étude sur la cartographie qui sera produite constitue donc une première étape.

« La cartographie de l'écosystème québécois de la recherche et développement dans le secteur des MCS est un élément clé et la réalisation de cette étude sera très structurante pour la suite de nos actions. C'est avec fierté que l'on amorce dès maintenant la mise en oeuvre et le déploiement de notre plan pour la valorisation des MCS au Québec. Les MCS sont essentiels pour les transitions énergétique et technologique mondiales; ils sont à la base du développement d'une économie plus verte. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord



« PRIMA Québec est très heureux de réaliser ce mandat dans le cadre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques puisque le recours aux MCS est essentiel au développement des matériaux avancés en raison des propriétés qu'ils leur confèrent. Ce mandat sera l'occasion d'avoir un portrait de la recherche, des collaborations entre acteurs, mais également des brevets liés aux MCS. »

Marie-Pierre Ippersiel, présidente et directrice générale, PRIMA Québec

Prima Québec est un pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés. Il est l'un des regroupements sectoriels de recherche industrielle qui ont pour mission de mettre en place et de soutenir un écosystème d'innovation collaborative propice au développement des secteurs stratégiques de l'économie.

Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

Le Québec contribue déjà à fournir des minéraux stratégiques puisqu'il est un producteur de nickel, de niobium et de graphite et que des projets miniers sont en cours pour le lithium, le vanadium et les éléments des terres rares.

Pour plus d'information concernant le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, consultez la page Web à ce sujet : Québec.ca/mineraux-critiques-strategiques.

Tous les détails entourant le rendez-vous virtuel se trouvent sur le site de Québec Mines + Énergie.

