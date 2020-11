Vente en ligne du droit d'accès, un succès sur toute la ligne !





BOIS-DES-FILION, QC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté et beaucoup de satisfaction que nous pouvons annoncer que la prévente exclusivement en ligne du droit d'accès annuel s'est terminée le 8 novembre dernier avec plus de 19 800 droits d'accès vendus en 13 jours!

À cette occasion, le personnel de la Fédération Québécoise des Clubs Quads a offert un soutien colossal 7 jours sur 7 aux clubs et aux membres des clubs affiliés. Nous avons répondu à plus de 5 000 appels téléphoniques, ainsi qu'a plus des 2 500 messages téléphoniques retournés, sans oublier un nombre important de courriels répondus que nous estimons à près de 3 000. D'ailleurs, chaque personne aura été rappelée dans un délai raisonnable de moins de 12 heures. À ce jour, nous avons traité et envoyé 10 000 vignettes par courrier, nous estimons que d'ici vendredi le 20 novembre, l'ensemble des droits d'accès seront postés. Nous tenons aussi à féliciter le grand professionnalisme de l'équipe de la FQCQ qui a contribué à offrir un service des plus courtois.

La FQCQ tient également à souligner le grand mouvement de solidarité et d'entraide de la part des quadistes et des clubs pendant cette prévente. Nous voulons aussi saluer les initiatives de plusieurs clubs qui ont organisé des activités d'inscription et de soutien pour leurs membres qui n'avaient pas accès à internet ou courriel, ou simplement qui avaient certaines difficultés à finaliser leur inscription pour effectuer leur achat en ligne.

Nous savons que chaque changement peut créer du stress, de la confusion ou des mécontentements, cependant l'effort de cette première année permettra dorénavant aux clubs d'alléger leur tâche administrative afin d'avoir plus de temps à la préparation des sentiers, de leurs équipements et bâtiments...

D'ores et déjà, nous pouvons annoncer qu'au mois de février et mars 2021 nous organiserons une période de préinscription et de création de profils en vue de la prévente du droit d'accès estival qui débutera le samedi 17 avril 2021. Cette initiative permettra de préparer adéquatement les membres à l'achat de leur vignette avec facilité et rapidité.

Nous tenons également à clarifier que malgré certaines rumeurs, l'ensemble des sentiers sont ouverts et demeureront ouverts pour toute la saison hivernale. L'important est de respecter les règles de distanciation physique, de bien porter votre masque et de suivre les consignes instaurées par la santé publique lors de vos arrêts en cours de route.

Pour les aires de repos et les relais, les consignes sont de mise, la distanciation physique de deux mètres est obligatoire et les mesures sanitaires strictes. Il se peut que certains établissements soient à usage restreint ou fermés. La FQCQ recommande de bien vous renseigner avant de partir si vous planifiez une randonnée, quelle que soit sa durée.

À propos de la FQCQ

La Fédération Québécoise des Clubs Quads est un organisme sans but lucratif fondée en 1985. Elle compte un regroupement de 112 clubs de quadistes, lesquels regroupent plus de 50 000 membres. La mission de la FQCQ, de ses clubs affiliés et de leurs 3 200 bénévoles est d'encadrer et de structurer la pratique sécuritaire du motoquad et de l'autoquad de façon à respecter la faune et l'environnement et de voir à une signalisation adéquate. La FQCQ fait également la promotion touristique internationale du réseau de sentiers qui couvre plus de 30 000 kilomètres à travers la province.

