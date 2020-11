CARMILA LANCE UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS A ECHEANCE SEPTEMBRE 2023 ET SEPTEMBRE 2024 ET ANNONCE SON INTENTION D'EMETTRE UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE





Carmila (Paris:CARM) annonce le lancement d'une offre de rachat de 300 millions d'euros, montant pouvant être révisé à la discrétion de Carmila, sur ses emprunts obligataires à échéance du 18 septembre 2023 dont le montant résiduel est de 600 millions d'euros et le 16 septembre 2024 dont le montant résiduel est de 587,8 millions d'euros et annonce son intention d'émettre un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 300 millions d'euros à l'issue de cette offre de rachat.

L'objectif de cette opération pour Carmila est (1) d'optimiser ses échéances obligataires en rachetant des emprunts obligataires à échéance plus courte pour émettre à plus long terme (2) de limiter l'excès de trésorerie généré par l'opération et (3) de maîtriser le coût de financement.

L'offre de rachat est faite selon les termes et sous réserve des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 16 novembre 2020.

La nouvelle émission sera lancée si la participation à l'offre de rachat est jugée satisfaisante par Carmila et si les conditions de marché sont satisfaisantes. Un mécanisme d'allocation prioritaire pourra être appliqué à la nouvelle émission, à la seule et absolue discrétion de Carmila, à l'égard des porteurs apportant des titres à l'offre de rachat.

Calendrier de l'opération :

L'offre de rachat débutera le 16 novembre 2020 et expirera à 16h00 (heure de Paris) le 20 novembre 2020.

Les résultats de l'offre de rachat seront annoncés au plus tard le jour du lancement de la nouvelle émission obligataire.

La nouvelle émission obligataire pourra être lancée à partir du 23 novembre 2020.

Carmila organise un global investor call dédié à cette opération le 17 novembre 2020 à 14h30 (heure de Paris).

