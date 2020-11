EU Malaria Fund: Sanaria reçoit un investissement substantiel pour sa plateforme exclusive de lutte antipaludique





À l'occasion du congrès annuel de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene, environ 4 900 professionnels de la santé représentant des universités, des gouvernements et des acteurs du secteur privé ont pris connaissance du tout dernier investissement de l'EU Malaria Fund.

L'EU Malaria Fund est un partenariat public-privé fournissant un instrument de financement novateur afin de combler les lacunes du marché dans la lutte contre les maladies infectieuses ayant un impact important sur la santé publique mondiale. Créé par la kENUP Foundation, l'EU Malaria Fund est géré par un commandité, sous la supervision de l'Investitionsbank Berlin.

Le 13 novembre 2020, Sanaria a reçu 12,9 millions EUR pour le développement de deux vaccins antipaludiques, un médicament prophylactique antipaludique, ainsi qu'une démonstration de faisabilité initiale pour un vaccin SARS-CoV-2 par voie orale.

PfSPZ Vaccine de Sanaria est un vaccin complet atténué par rayonnement, c'est-à-dire une forme affaiblie du parasite causant le paludisme. PfSPZ Vaccine provoque une réponse immunologique dans l'organisme contre le pathogène du paludisme, sans que la personne ne tombe malade. Ce procédé permet une protection fiable et durable. À l'approche d'essais cliniques de Phase III, PfSPZ Vaccine est en passe de devenir le premier vaccin antipaludique au monde à recevoir une autorisation de mise sur le marché. Le vaccin de deuxième génération de Sanaria, Sanaria PfSPZ-CVac (Chemoprophylaxis Vaccine), a pour objectif de fournir une puissance accrue et une diminution des coûts. Le financement fait également progresser la R&D sur les anticorps monoclonaux humains pour divers candidats, en fonction de leur puissance et fabricabilité, en vue de fournir une protection antipaludique immédiate à court terme. Enfin, une partie du financement sera utilisée pour faire progresser OraCOV, un vaccin candidat autoadministré par voie orale contre la COVID-19, qui s'appuie sur les travaux de Sanaria contre le paludisme.

Dr Stephen L. Hoffman, fondateur et PDG de Sanaria, déclare: "Nous remercions l'EU Malaria Fund d'avoir pris l'initiative de ce financement crucial, et nous sommes reconnaissants et honorés d'en être les destinataires."

"Nous nous félicitons sans réserve des efforts fournis par Sanaria, qui est depuis de nombreuses années à l'avant-garde de l'innovation et propose des concepts novateurs susceptibles de réduire la charge inacceptable du paludisme", déclare Dr Pedro Alonso, directeur du Programme mondial de lutte antipaludique de l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de l'événement en ligne.

Holm Keller, codirecteur général de l'EUMF et président du conseil de la kENUP Foundation, déclare: "Sanaria a mis au point un vaccin candidat parmi les plus avancés à l'échelle mondiale. Nous espérons que cet investissement contribuera à l'éradication du paludisme".

Plus d'informations sur https://www.controlmalaria.eu

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 novembre 2020 à 22:10 et diffusé par :