GGconversations sur le devoir de mémoire





GGconversations avec le major-général (retraité) Richard Rohmer,

lieutenant-général honoraire des Forces armées canadiennes,

et Mme Debbie Sullivan, Mère nationale de la Croix d'argent 2020

OTTAWA, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, discutera du devoir de mémoire en l'honneur des anciens combattants canadiens et de leur famille lors d'une séance virtuelle très spéciale de GGconversations qui aura lieu le jeudi 12 novembre 2020 à 13 h 30 (HNE).

Cette édition spéciale de GGconversations présentera une discussion en direct avec le major?général (retraité) Richard Rohmer, lieutenant-général honoraire des Forces armées canadiennes et ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu'avec Mme Debbie Sullivan, Mère nationale de la Croix d'argent 2020. La gouverneure générale diffusera également une courte vidéo soulignant le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et présentant des anciens combattants de tout le Canada qui témoignent des cicatrices physiques et psychologiques que leur a infligées leur participation à l'effort de guerre.

Le major général (à la retraite) Rohmer a participé au jour J, à la bataille de Normandie et à la libération des Pays-Bas. Parmi ses nombreuses réalisations, le major général (retraité) Rohmer a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 1990, et il a occupé plusieurs postes de commandement dans les Forces armées canadiennes pendant son service.

Mme Debbie Sullivan est la Mère nationale de la Croix d'argent 2020 choisie par la Légion royale canadienne pour représenter toutes les mères canadiennes lors de la Cérémonie nationale du jour du Souvenir à Ottawa ainsi que dans le cadre d'autres fonctions officielles tout au long de l'année. Le fils de Mme Sullivan, le ltv Christopher Edward Saunders, était un officier dans la Marine royale canadienne. Il a perdu la vie le 6 octobre 2004 lorsqu'un incendie s'est déclaré à bord du NCSM Chicoutimi, où il était en service.

Si vous souhaitez poser une question à la gouverneure générale ou à son invité, vous pouvez la soumettre à l'avance par courriel à rsvp2@gg.ca. Nous voulons vous entendre!

La diffusion en direct en français sera disponible à https://www.gg.ca/fr/ggconversations.

La diffusion en direct en anglais sera disponible à https://www.gg.ca/en/ggconversations.

Après l'événement, la vidéo enregistrée de la conversation sera mise en ligne à

https://www.gg.ca/fr/ggconversations.

Suivez GGJuliePayette sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 12 novembre 2020 à 09:45 et diffusé par :