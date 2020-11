/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 11 novembre 2020/

Le premier ministre et Sophie Grégoire Trudeau participeront à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir. Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, sera présent.

En raison de l'espace limité et des exigences de distanciation physique, les spectateurs sont invités à assister à la cérémonie de chez eux et à ne pas y assister en personne.

11 h 30