/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Relançons MTL : une causerie sectorielle sur la contribution du secteur de l'aluminium à la relance du Grand Montréal/

MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une causerie virtuelle sur le secteur de l'aluminium, le mercredi 11 novembre 2020 à 12 h, tenue dans le cadre du mouvement Relançons MTL. Au cours de l'événement, les panélistes discuteront des impacts de la pandémie sur le secteur et échangeront sur la contribution de ce dernier à la relance du Grand Montréal.

Date : Mercredi 11 novembre 2020



Heure : De 12 h à 13 h 15





Mot d'ouverture par Jean-Denis Charest, vice-président, Développement des

affaires, Partenariats et Membership, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

États des lieux par Martin Charron, président-directeur général, AluQuébec

Discussion entre leaders du secteur :

Frédéric Campagna , directeur général, Opérations commerciales

mondiales, Aluminium, Rio Tinto

Julie-Anne Chayer, ing. , vice-présidente, Responsabilité d'entreprise,

Groupe AGÉCO

Vincent Christ , président-directeur général, ELYSIS

Chantal Coupal , directrice des Opérations, GNA Alutech

Patrick Gharzani, président-directeur général, SBB Inscriptions : Les représentants des médias qui désirent participer virtuellement à cette causerie

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

