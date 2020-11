Avis aux médias - La gouverneure générale participera à la cérémonie nationale du jour du Souvenir





OTTAWA, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, participera à la cérémonie nationale du jour du Souvenir qui se tiendra au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, le mercredi 11 novembre 2020 à 11 h.

La cérémonie de cette année marquera le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré les restrictions en matière de participation imposées par les autorités sanitaires régionales et provinciales, la cérémonie rendra hommage à toutes les personnes qui ont fait le sacrifice ultime en servant le Canada et à toutes celles qui ont servi notre pays.

La gouverneure générale sera accompagnée de Mme Debbie Sullivan, la Mère nationale décorée de la Croix d'argent 2020, qui lors de la cérémonie déposera une couronne au pied du monument au nom de toutes les mères canadiennes dont un fils ou une fille a péri pendant le service militaire du Canada. Le fils de Mme Sullivan, le ltv Christopher Edward Saunders, a perdu la vie le 6 octobre 2004 lors d'un tragique incendie survenu à bord du NCSM Chicoutimi.

Au sujet de la Mère nationale décorée de la Croix d'argent

Chaque année, la mère nationale décorée de la Croix d'argent est choisie à partir de candidatures soumises à la Légion royale canadienne pour représenter toutes les mères dont l'enfant est mort pendant le service militaire du Canada. Ce sera le premier événement officiel auquel Mme Sullivan participe pour honorer les hommes et femmes en uniforme tombés au champ d'honneur, tous conflits confondus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Légion royale canadienne à www.legion.ca/fr.



Pour obtenir une accréditation en vue de la cérémonie du jour du Souvenir,

veuillez communiquer avec la Tribune de la presse parlementaire

au 613-992-6517 ou à pressres2@parl.gc.ca.

