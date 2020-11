/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ commentera le projet de loi 71 sur les véhicules hors route/





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Messieurs Daniel Côté, premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, et Joé Deslauriers, président du Caucus des municipalités locales de l'UMQ et maire de Saint-Donat, participeront par visioconférence aux auditions publiques de la Commission des transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi no 71, Loi sur les véhicules hors route.

Les porte-parole de l'Union seront disponibles pour accorder des entrevues après leur présentation.

Quoi : Participation de l'UMQ à la commission parlementaire sur le projet de loi 71 sur les véhicules hors route



Date : Mardi 10 novembre 2020



Heure : 15 h 30 - 16 h 15



Lieu : En ligne par visioconférence (présentation webdiffusée sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Québec)

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 06:00 et diffusé par :