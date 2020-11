Partout au Canada, les PME font face à une hausse de leurs primes d'assurance, alors qu'une sur dix ne trouve même pas d'assureur





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Plus de la moitié des PME ont vu leurs primes d'assurance grimper en flèche ces 12 derniers mois. D'après le tout dernier sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), un propriétaire d'entreprise sur six fait état d'une hausse d'au moins 25 % de ses primes. Pour remédier à cette situation, la FCEI invite l'industrie de l'assurance et les gouvernements provinciaux à s'assurer que les PME ont accès à une couverture abordable.

«?Les entreprises sont dans l'obligation d'avoir une police d'assurance valide pour être en mesure de servir leur clientèle, mais de nombreuses PME ont vu leurs primes d'assurance augmenter considérablement ou ne trouvent tout simplement pas d'assureur qui veuille les couvrir, déclare Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI. Il est dans l'intérêt des deux parties - les PME et les compagnies d'assurance - de maintenir une bonne relation et de travailler ensemble pour éviter que des secteurs de l'économie soient privés d'un service aussi essentiel. Il est rassurant de voir que l'industrie de l'assurance cherche des solutions, mais pour l'instant, trop de PME se trouvent toujours dans une situation précaire.?»

Les secteurs de l'hébergement/la restauration (25 %), des transports (23 %) et de l'agriculture (22 %) ont été plus exposés à une augmentation de leurs primes d'assurance au cours des 12 derniers mois, avec une hausse d'au moins 25 %. Au total, près d'une PME sur 10 (9 %) n'a pas réussi à trouver un assureur. Cette proportion s'élève à 14 % pour le secteur de l'hébergement/la restauration et à 12 % pour celui des transports.

Depuis le début de la COVID-19, les besoins en matière d'assurance des PME ont augmenté : 40 % disent que leur risque de responsabilité civile est plus élevé en ce moment. La FCEI tient les gouvernements et l'industrie de l'assurance informés de la situation des PME. D'ailleurs, elle présentera aujourd'hui certaines conclusions de son dernier sondage dans le cadre d'un groupe de travail sur l'assurance commerciale mis sur pied par le Bureau d'assurance du Canada.

La FCEI formule les recommandations suivantes :

Gouvernements provinciaux : Accorder une immunité de responsabilité civile pendant la pandémie à toutes les entreprises qui fournissent des services en respectant les directives de santé publique et qui font preuve de bonne foi.

Accorder une immunité de responsabilité civile pendant la pandémie à toutes les entreprises qui fournissent des services en respectant les directives de santé publique et qui font preuve de bonne foi. Industrie de l'assurance : Durant la pandémie, adopter un moratoire sur la hausse des primes et l'annulation des polices.

«?L'industrie de l'assurance tient compte des besoins des PME. Certains assureurs se montrent proactifs et essaient de trouver des solutions en proposant des mesures d'aide à leurs clients, ajoute M. Guénette. J'encourage tous les propriétaires d'entreprise à appeler leur courtier d'assurance pour voir s'ils peuvent leur offrir des options. La FCEI continuera à travailler pour que les PME qui peinent toujours à trouver un assureur soient traitées avec équité.?»

Source des données FCEI

Les résultats préliminaires présentés ici sont extraits d'un sondage en ligne de la FCEI, Sondage sur la relance économique suite à la COVID-19 - octobre 2020, auquel 3?939 membres FCEI ont répondu depuis le 22 octobre 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,6 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :