Déclaration du premier ministre du Canada concernant le décès d'Alex Trebek





OTTAWA, ON, le 8 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès d'Alex Trebek :



« Aujourd'hui, nous avons perdu un fier Canadien et une vedette de la télévision extrêmement appréciée. C'était un visage familier pour des millions de personnes en Amérique du Nord et à travers le monde.

« Alex Trebek faisait partie de la vie quotidienne de beaucoup d'entre nous. À la barre de Jeopardy! durant près de quatre décennies, il a animé plus d'émissions d'un même jeu télévisé que personne dans l'histoire. Nous avions toujours hâte de le revoir, avec sa vivacité d'esprit et son humour, et d'entendre les questions sur le Canada qu'il glissait dans l'émission.

« Alex n'a jamais hésité à promouvoir le Canada durant les heures de grande écoute à la télévision ou encore à saisir l'occasion de piéger même les plus brillants concurrents en posant des questions sur la culture, l'histoire et la géographie du Canada.

« Nous n'oublierons jamais le soir où Alex s'est présenté sans sa fameuse moustache. Pour chaque moment mémorable de l'émission, des millions d'autres se vivaient dans les salons du monde entier, où parents et amis s'entassaient devant le téléviseur pour crier les réponses en direction de l'écran et chercher les Daily Double.

« Alex s'est vu décerner de nombreuses récompenses au fil de sa carrière. Il a notamment remporté des prix Emmy dans la catégorie des émissions diffusées le jour, et a reçu le Prix Icône de l'Académie canadienne. Il a également des étoiles sur l'Allée des célébrités canadiennes et sur celle de Hollywood. De plus, il a été nommé officier de l'Ordre du Canada pour son dévouement à l'égard de causes éducatives, environnementales et humanitaires. Alex était aussi président honoraire de la Société géographique royale du Canada.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis d'Alex, de même qu'à son très grand public. »

