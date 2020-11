M. Philip Favel, ancien combattant autochtone décoré, est honoré lors d'une cérémonie au Musée canadien de la guerre





OTTAWA, ON, le 8 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des anciens combattants autochtones, les Forces armées canadiennes et le Musée canadien de la guerre ont rendu hommage au service de M. Philip Favel, ancien combattant autochtone. M. Favel a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale et depuis son retour, il a continué le combat pour la juste rémunération des anciens combattants autochtones. Dans le cadre de la cérémonie, un portrait de M. Favel peint par l'artiste Elaine Goble d'Ottawa a été dévoilé au Musée canadien de la guerre. Le portrait intitulé Normandy Warrior a été généreusement offert par l'artiste au Musée et sera ajouté à sa collection nationale. Le portrait sera exposé bien en vue au Musée jusqu'en janvier 2021.

M. Favel, fils d'un fermier de la Première nation de Sweetgrass en Saskatchewan, s'est enrôlé dans l'Armée canadienne en 1942 à l'âge de 20 ans. Il a servi au sein du Corps royal de l'intendance de l'Armée canadienne. Il a participé au débarquement en Normandie le jour J, dans le cadre de l'opération OVERLORD lors de la Deuxième Guerre mondiale, et pendant ses deux années en Europe, il a livré des fournitures essentielles aux troupes de première ligne.

M. Favel a reçu de nombreuses médailles en reconnaissance de son service, y compris l'Étoile de 1939-1945 et l'ordre national de la Légion d'honneur (France).

Après la Deuxième Guerre mondiale et sa libération des FAC en 1945, M. Favel a entamé son travail de sensibilisation continu relativement aux anciens combattants autochtones, puis a exercé les fonctions de grand chef de l'Association des anciens combattants des Premières nations de la Saskatchewan.

Nadine Favel, la petite-fille de M. Favel, le représentait lors de la cérémonie.

Citations

« Aujourd'hui, nous rendons hommage au soldat Philip Favel, qui a répondu à l'appel du Canada pour protéger la liberté et la démocratie lors de la Seconde Guerre, puis qui s'est battu pour assurer le traitement équitable des vétérans autochtones. Je le remercie de son héroïsme sur les plages de la Normandie et du courage qu'il a déployé ici-même au Canada au nom de ses camarades vétérans. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Le soldat Philip Favel est un héros digne de la célébration d'aujourd'hui. Le courage et la bravoure qu'il a manifestés durant la Seconde Guerre mondiale sont inspirants. Je suis honorée d'assister à cette cérémonie visant à souligner sa contribution remarquable et celle de nombreux autres vétérans autochtones au Canada, et je me réjouis de savoir que son portrait sera affiché au Musée de la guerre afin que tous les Canadiens et Canadiennes puissent le voir et se souvenir de lui. »

Anita Vandenbeld, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« J'ai eu le bonheur de rencontrer le soldat (à la retraite) Philip Favel à son domicile en 2018. Il fait partie de la génération qui a remporté la Seconde Guerre mondiale. Son combat n'a pas pris fin en Europe; de retour au pays, il s'est battu pour les vétérans autochtones. C'est un héros canadien et je le remercie de son service au pays. »

Général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense

« Il est approprié que nous rendions hommage à M. Philip Favel à l'occasion de la Journée des anciens combattants autochtones. Le 8 novembre, nous remercions les hommes et les femmes des communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis du Canada pour leur service et leurs sacrifices. M. Favel est l'un des quelque 12 000 Autochtones qui ont servi le Canada pendant les grands conflits du XXe siècle. »

Lieutenant-général Wayne Eyre, commandant de l'Armée canadienne et champion des peuples autochtones de l'Équipe de la Défense

« Le Musée canadien de la guerre est honoré de recevoir le tableau Normandy Warrior, peint par l'artiste Elaine Goble d'Ottawa. Le portrait Normandy Warrior rend hommage au service de M. Favel dans le Corps royal de l'intendance de l'Armée canadienne pendant la Deuxième Guerre mondiale et souligne les efforts qu'il a déployés après la guerre en tant que défenseur des anciens combattants autochtones. C'est un privilège d'ajouter ce portrait exceptionnel à la collection nationale du Musée canadien de la guerre et de le présenter à nos visiteurs. »

Caroline Dromaguet, directrice générale par intérim du Musée canadien de la guerre

Produits connexes

Biographie de Philip Favel

Liens connexes

#Journéeancienscombattantsautochtones

#Autochtones

#LeCanadasesouvient

#Noublionsjamais

SOURCE Musée canadien de la guerre

Communiqué envoyé le 8 novembre 2020 à 16:30 et diffusé par :