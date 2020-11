Xinhua Silk Road : L'industrie alimentaire aide une ville de l'est de la Chine à poursuivre son développement





PEKIN, 6 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Huai'an, une ville au niveau de la préfecture dans la province du Jiangsu, en Chine de l'Est, a cherché à créer une société modérément prospère à tous égards en favorisant le développement de son industrie alimentaire spécialisée.

Afin de poursuivre une société aisée avec une qualité supérieure, Huai'an a profité du fait qu'elle est une importante base de céréales de base et la ville natale de la cuisine Huaiyang, l'une des quatre cuisines traditionnelles chinoises, pour développer une industrie alimentaire spécialisée, et la valeur de la production de son industrie alimentaire a dépassé les 100 milliards de yuans, a déclaré Cai Lixin, chef du parti de Huai'an.

La ville s'est efforcée de promouvoir le développement de l'échelle, des normes, de l'information, des réseaux et des chaînes de ses produits agricoles en construisant des bases, des normes, un système de qualité, des plates-formes d'e-commerce et des magasins hors ligne, a déclaré Ni Jianhua, directeur du Bureau de l'agriculture et des affaires rurales de Huai'an.

Lors de le troisième salon chinois (Huai'an) international de l'alimentation (Food Expo)qui s'est tenue à Huai'an du 15 au 17 octobre, de multiples produits agricoles de qualité de Huai'an ont été exposés, montrant au monde entier la « saveur de Huai'an » caractéristique.

Plus de 336 entreprises alimentaires de renom ont participé à l'exposition, dont 94 entreprises d'outre-mer de 24 pays et régions.

Une plate-forme cloud intégrant exposition, conférence et connexion cloud a également été construite, attirant 448 exposants et plus de trois millions de visiteurs professionnels.

Pendant l'exposition, Huai'an a présenté 25 projets d'industrie alimentaire avec un investissement total de 24,1 milliards de yuans, dont sept projets à investissement étranger avec un investissement total de 969 millions de dollars américains.

Huai'an a également lancé des projets pilotes pour aider les populations locales à soulager la pauvreté en les impliquant dans des activités liées à la production de produits agricoles.

En 2018, le comté de Lianshui à Huai'an a pris l'initiative d'ouvrir le supermarché du soleil pour lutter contre la pauvreté, offrant de l'aide pour la création d'entreprise, l'emploi, les oeuvres de bienfaisance et le conseil, et affichant des informations sur les projets de développement, la formation professionnelle et la recherche d'emploi.

Le supermarché a apporté des solutions plus intelligentes pour aider les gens à soulager la pauvreté, a déclaré Guo Yajun, un responsable de la lutte contre la pauvreté de la ville de Chenshi, dans le comté de Lianshui.

Sous l'égide du supermarché, Guo a aidé une famille de trois personnes à demander un petit prêt et à démarrer une entreprise d'élevage de poulets. La famille a maintenant élevé quelque 3 000 poulets et des dizaines de moutons, réalisant un revenu annuel d'environ 100 000 yuans.

