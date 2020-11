Arthur J. Gallagher & Co. fait l'acquisition d'Optimum Talent Inc.





ROLLING MEADOWS, Ill., Le 5 novembre 2020 /CNW/ - Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Optimum Talent Inc. de Montréal, au Québec. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 1981, Optimum Talent est l'une des plus importantes sociétés privées de gestion intégrée des talents au Canada et un chef de file pancanadien du conseil en ressources humaines. Son équipe de professionnels est répartie dans plus d'une douzaine de bureaux d'un océan à l'autre et opère dans trois segments ciblés: Solutions de recrutement; Évaluation et développement du leadership; et Transition et repositionnement de carrière. Ronald Dahms, Mike Bacchus et leurs associés continueront d'opérer à partir de leurs sites actuels sous la direction de Melanie Jeannotte, Chef de la direction de la division de conseil en avantages sociaux et en ressources humaines de Gallagher au Canada, et de Scott Hamilton, directeur général mondial de la division de conseil en ressources humaines et en rémunération de Gallagher.

« L'équipe d'Optimum Talent présentera notre stratégie de bien-être organisationnel Gallagher Better Works tm aux nombreux clients qu'elle soutient, élargissant nos relations avec la haute direction des sociétés à travers le Canada et créant des opportunités supplémentaires pour des discussions sur les capacités et des missions de consultation », a déclaré J. Patrick Gallagher, Jr. Président du conseil, président et chef de la direction. « Nous sommes ravis d'accueillir Ronald, Mike et leurs associés dans tout le pays au sein de notre équipe mondiale en pleine croissance. »

Arthur J. Gallagher & Co., société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services de conseil, a son siège social à Rolling Meadows, dans l'Illinois. La société est présente dans 49 pays et offre des capacités de service client dans plus de 150 pays à travers le monde grâce à un réseau de courtiers et de consultants correspondants.





Investisseurs: Ray Iardella Médias: Linda J. Collins VP - Relations avec les investisseurs VP - Communications de l'entreprise 630-285-3661/ ray_iardella@ajg.com 630-285-4009/ linda_collins@ajg.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/597229/Arthur_J_Gallagher_Logo.jpg

SOURCE Arthur J. Gallagher & Co.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :