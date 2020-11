Santé Canada approuve le dispositif de test rapide du SRAS-CoV-2 de Precision Biomonitoring fabriqué au Canada





Les bandelettes réactives TRIPLELOCKMC donnent un résultat de test de la COVID-19 en 60 minutes.

La première et la seule solution conçue au Canada approuvée pour appuyer la réponse du Canada à la pandémie.

GUELPH, ON, le 4 nov. 2020 /CNW/ - Precision Biomonitoring a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de Santé Canada pour l'utilisation au Canada de ses bandelettes réactives thermostables TRIPLELOCKMC pour le diagnostic du SRAS-CoV-2 prêtes à l'emploi. Les bandelettes réactives TRIPLELOCKMC sont des tests rapides par RT-PCR délocalisés pouvant fournir des résultats exacts pour 9 échantillons en seulement 60 minutes. Ce test rentable fabriqué au Canada aidera le gouvernement et l'industrie à se concentrer sur la réouverture sécuritaire de l'économie dans le cadre d'une deuxième vague du virus. Precision Biomonitoring a annoncé en juin qu'elle avait reçu l'approbation et le financement de Fabrication de prochaine génération Canada (NGen) pour soutenir la fabrication de son test thermostable prêt à l'emploi.

« Nous sommes fiers d'ajouter une autre approbation de Santé Canada à la liste des dispositifs de test mis au point par Precision Biomonitoring. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec diverses industries partout au Canada pour aider à ramener leur main-d'oeuvre en toute sécurité, et nous sommes ravis d'accroître cette capacité », a déclaré le Dr Mario Thomas, chef de la direction, Precision Biomonitoring. « Cette approbation signifie également que nous pouvons renforcer notre soutien continu aux gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi qu'aux industries canadiennes. »

Les bandelettes réactives TRIPLELOCKMC du SRAS-CoV-2 sont conçues pour poser des diagnostics exacts par RT-PCR délocalisés et sont stables à la température ambiante. Les produits lyophilisés associent la meilleure exactitude avec la facilité d'utilisation de la technique de RT-PCR et la stabilité, lesquelles sont cruciales pour les régions éloignées du pays où l'accès adéquat aux tests précis peut être limité.

« Nous sommes enthousiasmés par les nouvelles d'aujourd'hui, car cette approbation est un énorme pas en avant pour les Canadiens alors que nous poursuivons notre lutte contre la COVID-19 », a annoncé Eric Hoskins, ancien ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario et membre du conseil d'administration de Precision Biomonitoring. « La communauté des soins de santé s'est mobilisée de manière incroyable pour aider les Canadiens à trouver leur voie en cette période de pandémie mondiale. Le test thermostable TRIPLELOCKMC, qui est maintenant disponible, sera indispensable dans les lieux de travail dans l'ensemble du pays et les écoles, ainsi que dans les régions rurales et éloignées, où des résultats rapides sont nécessaires. »

Precision Biomonitoring a également obtenu le marquage CE en Europe pour son test du SRAS-CoV-2 de TRIPLELOCKMC en plaque de 96 puits. Mis à disposition pour un usage immédiat dans les laboratoires de l'ensemble de l'Europe, le marquage CE contribuera à répondre à la demande croissante des tests dans divers pays, y compris dans les régions sensibles.

À propos des bandelettes réactives rapides TRIPLELOCKMC de Precision Biomonitoring pour le diagnostic du SRAS-CoV-2

Les bandelettes réactives faciles à utiliser de Precision Biomonitoring sont une solution mobile pour la communauté des soins de santé en Ontario et partout au Canada. Les bandelettes réactives portatives TRIPLELOCKTM peuvent être transportées sans réfrigération et sont idéales pour les tests sur place, surtout lorsque les résultats sont nécessaires immédiatement dans les lieux de travail et dans les régions rurales et éloignées. Les bandelettes réactives TRIPLELOCKTM qui servent à poser le diagnostic du SRAS-CoV-2 détectent l'ARN du syndrome respiratoire aigu sévère, la COVID-19. Les cibles de l'ARN de la COVID-19 sont multiplexées avec un contrôle positif de l'ARN. L'identification et le diagnostic précoces de la COVID-19 sont essentiels pour assurer une réponse rapide et ainsi atténuer les éventuelles conséquences négatives supplémentaires du virus.

À propos de Precision Biomonitoring?

Fondée en 2016 par une équipe de scientifiques de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario de l'Université de Guelph, Precision Biomonitoring fournit des solutions de surveillance d'ADNe sur place avec la plateforme TRIPLELOCKMC, qui permettent un dépistage précoce des organismes chez ses clients, favorisant une intervention plus rapide. Nous comptons parmi nos clients des organisations qui ont besoin d'une surveillance sur place et d'une identification rapide de tout organisme vivant dans tout type d'environnement. L'équipe de Precision Biomonitoring est au coeur des innovations technologiques dans l'industrie de la génomique. Nous entrevoyons pour l'avenir un monde dans lequel nous pourrons identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, partout sur la planète.?

