Relance économique de Montréal - Plus de 850 000 $ pour augmenter l'offre en microcrédit aux petites et nouvelles entreprises montréalaises





MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, l'organisme Microcrédit Montréal et la Fondation Mirella et Lino Saputo s'associent pour faciliter l'accès au microcrédit pour les entreprises montréalaises.

La Ville répond ainsi à la hausse marquée pour des demandes d'emprunts de petites sommes enregistrée depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Cette nouvelle aide accordée dans le cadre du Plan de relance économique « Une impulsion pour la métropole : agir maintenant », permettra de soutenir les petites entreprises et les nouveaux entrepreneurs qui ont de la difficulté à accéder aux sources de financement traditionnelles.

La Ville de Montréal entend bonifier l'offre en microcrédit avec un investissement de 400 000 $ provenant de l'Entente Réflexe Montréal. Cette mesure supplémentaire permettra notamment de pallier la difficulté pour les très petites entreprises et plusieurs nouveaux entrepreneurs d'obtenir du financement et de l'accompagnement dans un contexte économique incertain.

La Fondation Mirella et Lino Saputo a décidé d'apporter à la Ville de Montréal son soutien à ce projet en y injectant 90 000 $ afin de créer une garantie de prêts pour l'organisme Microcrédit Montréal. Ce dernier, qui s'occupera de la mise en oeuvre du projet, réservera quant à lui un fonds doté d'une capitalisation de 300 000 $.

« La pandémie a touché de manière disproportionnée certains territoires et groupes d'individus, notamment les femmes et les personnes issues de la diversité ethnoculturelle, à Montréal. En augmentant l'offre de microcrédit disponible aux entrepreneurs qui souhaitent démarrer ou consolider leur projet d'affaires, l'aide majeure que nous annonçons aujourd'hui favorisera leur autonomisation financière et leur capacité à innover. Cela permettra de stabiliser et de soutenir l'économie à court terme, en plus de permettre de rendre l'économie montréalaise de demain plus résiliente et inclusive », a déclaré le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin.

« Nous sommes très heureux de nous joindre à la Ville de Montréal et à Microcrédit Montréal afin de participer à l'essor du microcrédit dans la métropole. Plus particulièrement, notre contribution sera dirigée vers une offre d'accompagnement de proximité et du microcrédit à des personnes marginalisées et des entreprises n'ayant pas accès au financement traditionnel. Nous voyons l'entrepreneuriat comme un outil d'inclusion sociale et économique à la société et cette initiative en fait la preuve », a souligné le directeur exécutif de la Fondation Mirella et Lino Saputo, Claude Pinard.

« Nous espérons que ce programme facilitera le parcours d'entrepreneurs et d'entrepreneuses souhaitant poursuivre ou démarrer un rêve entrepreneurial, en plus de contribuer à l'épanouissement de leur communauté. C'est une belle occasion de rappeler que le microcrédit est la première porte d'entrée vers le financement pour les personnes souvent exclues des réseaux de financement conventionnels. Nous sommes très fiers de l'annonce d'aujourd'hui. Ce partenariat avec la Ville de Montréal nous permettra d'accroître notre capacité à offrir un accompagnement de proximité aux personnes vulnérables et de soutenir leur projet entrepreneurial. Nous sommes convaincus que nous verrons rapidement le fruit de plusieurs initiatives qui en seront issues », a mentionné la directrice générale de Microcrédit Montréal, Indu Krishnamurthy.

L'offre en détail

Cette nouvelle offre de soutien favorisera la relance économique locale en s'appuyant sur des actions concrètes :

300 000 $ en capital investis en microprêts;





36 microprêts octroyés d'une valeur moyenne de 7 000 $;





260 entrepreneurs accompagnés sur une base individuelle pour leurs démarches d'obtention de financement;





2500 heures d'accompagnement offertes aux entrepreneurs;





720 heures de consultation d'experts offertes aux entrepreneurs qui auront bénéficié d'un microprêt.

Les entreprises souhaitant bénéficier de cette offre supplémentaire de financement doivent communiquer avec Microcrédit Montréal .

Rappelons également que les entreprises de tous les secteurs qui souhaitent obtenir de l'information sur les différents programmes et mesures disponibles peuvent contacter la ligne Affaires Montréal, du lundi au vendredi, au 514 394-1793, ou remplir en tout temps le formulaire prévu à cet effet.

Une impulsion pour la métropole : agir maintenant

Cette mesure s'inscrit dans le Plan de relance économique de Montréal « Une impulsion pour la métropole : agir maintenant », lancé en juin, qui vise à stabiliser et soutenir l'économie à court terme, réinventer le développement économique de la métropole et mobiliser tous les partenaires pour un développement vert et inclusif.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

À propos des partenaires

Microcrédit Montréal

Depuis 1990, Microcrédit Montréal est un organisme pionnier au Canada du mouvement du microcrédit qui repose sur un partenariat avec des investisseurs du secteur privé et public. L'organisme accomplit sa mission de lutte contre la pauvreté et l'exclusion par l'intermédiaire d'investissements à impact social, plus précisément par le microcrédit, ces petits prêts qui changent des vies et rapportent gros à la société.

La Fondation Mirella et Lino Saputo

La Fondation Mirella et Lino Saputo, fondation privée de Montréal, intervient en entrepreneuriat social et en santé en mettant de l'avant des processus novateurs. La Fondation prodigue son soutien aux personnes handicapées, aux personnes âgées, et à d'autres membres vulnérables de la société. La Fondation s'engage également dans diverses initiatives d'entrepreneuriat social, et finance la mission et les projets spéciaux de la Maison de l'innovation sociale (MIS). La Fondation soutient, entre autres, le développement de réseaux canadiens et internationaux d'institutions et d'initiatives en innovation sociale.

