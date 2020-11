Les Métaux NioBay démarre des levés magnétiques sur les propriétés James Bay Niobium et Valentine





MONTRÉAL, 04 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir d'annoncer qu'elle a débuté cette semaine un levé magnétique aérien à haute résolution sur la propriété Valentine détenue par la Société, laquelle est située à 100 km au nord-est de la ville de Kapuskasing, en Ontario. Le même type de levé sera effectué dans les prochaines semaines sur la propriété James Bay Niobium à 40 km au sud de Moosonee, en Ontario (voir Figure 1).



Les levés seront effectués par TerraQuest Ltd de Markham, en Ontario. Un hélicoptère équipé d'un instrument fixé au nez de l'aéronef sera utilisé afin d'obtenir des données de haute précision selon des mailles de survol espacées de 50 mètres. De plus, la configuration géophysique inclura le recueil de données Matrix Digital VLF-EM (très basses fréquences électromagnétiques). Un total de 1 134 kilomètres linéaires seront survolés sur la propriété Valentine et de 2 574 kilomètres linéaires sur la propriété James Bay Niobium. L'objectif principal des deux levés est de définir avec plus de précision l'interprétation géologique pour les programmes d'exploration futurs, comme l'épaisseur de mort-terrain est importante et qu'aucun affleurement rocheux n'est observé dans ces zones.

Propriété Valentine

La propriété Valentine détenue à 100 % par NioBay a été acquise par le jalonnement de 32 claims miniers en 2018, et ensuite élargie avec 128 nouveaux claims au début de 2020. Une anomalie magnétique de 2,5 x 3,5 kilomètres a été testée en 1967 par trois trous de forage au diamant. Les trois trous ont frappé de la carbonatite. Le dernier trou a recoupé une moyenne de 0,22 % Nb 2 O 5 dans les derniers 77,1 mètres de la longueur totale de 610 mètres au sein d'une sovite carbonatite. Aucun travaux d'exploration supplémentaires n'ont été effectués depuis. La superficie du complexe de carbonatite est évaluée à 10 km2.

Propriété James Bay Niobium

En 2016, NioBay a acquis la propriété James Bay Niobium d'un consortium de trois sociétés : Barrick Gold Inc., James Bay Columbium Ltd. et Goldcorp Inc. La propriété est constituée de 26 km2 de concessions minières conservées en bonne et due forme depuis les années 1960 et de 309 claims miniers additionnels jalonnés en janvier 2020. L'important complexe de carbonatite a été défini par 85 trous totalisant 14 000 mètres de forages. En 2016, NioBay a échantillonné et analysé à nouveau 12 trous de forage représentatifs afin de confirmer la qualité globale des travaux antérieurs.

Durant l'hiver 2020, NioBay a réalisé la première campagne de forage depuis les années 1960, en complétant 3 000 mètres de forages sur sept trous. À l'aide de ces résultats, Roscoe Postle Associates Inc. a produit une estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101 définissant 29,7 Mt de ressources minérales indiquées à une teneur de 0,53 % Nb 2 O 5 et 33,8 Mt de ressources minérales présumées à une teneur de 0,52 % Nb 2 O 5 (voir communiqué de presse daté du 9 juillet 2020). Par la suite, la Société a publié une étude économique préliminaire robuste sur le projet James Bay (voir communiqué de presse daté du 13 octobre 2020).

Campagne de Forage 2021

NioBay prévoit mener une campagne de forage de 10 000 à 12 000 mètres pour l'hiver 2021 afin de compléter une étude économique l'an prochain, en plus d'explorer la zone à haute teneur s'étalant au nord (voir Figure 2).

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jacquelin Gauthier, géo., personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. M. Gauthier est vice-président, géologie de Les Métaux NioBay inc.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 47 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d'une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

