Fertibank est à l'avant-garde mondiale de la recherche génétique grâce à un accord avec Igenomix





Cette banque de sperme et d'ovules de Barcelone s'est associée au principal laboratoire de génétique reproductive pour étudier tous ses donneurs d'ovules et de sperme avec le test CGT Exome

Ce test détecte les mutations d'ADN associées à des malformations, à une déficience intellectuelle ou à des maladies cardiovasculaires chez les descendants

63 % des personnes sont porteuses de mutations récessives

BARCELONE, Espagne, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La banque de sperme et d'ovules Fertibank a conclu un accord avec le principal laboratoire de génétique reproductive Igenomix pour analyser toutes ses donneuses d'ovules et tous ses donneurs de sperme avec le test génétique CGT Exome, l'étude de compatibilité et de porteurs la plus complète et la plus rigoureuse du marché.

Ce test génétique est capable de détecter des mutations dans certains gènes pouvant entraîner des malformations, une déficience intellectuelle, la cécité, des problèmes de mobilité et de coordination ou des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou digestives chez les descendants de femmes et de couples qui souhaitent avoir un bébé grâce à un traitement par don d'ovules et/ou de sperme.

Le test CGT Exome d'Igenomix recherche les anomalies monogéniques grâce au séquençage massif de l'ADN, ce qui permet l'analyse de plus de 1 500 gènes et la détection de plus de 30 000 mutations associées à plus de 1 600 maladies monogéniques des candidats donneurs d'ovules et de sperme.

Reproduction assistée avec dons d'ovules

Pour les couples en traitement de procréation assistée nécessitant un don d'ovules et/ou de sperme, le dépistage CGT Exome permet de combiner les informations génétiques des donneurs avec les informations génétiques du couple receveur des gamètes donnés. Ainsi, Fertibank pourra choisir les donneurs idéaux pour tous les couples en traitement et proposer la meilleure compatibilité génétique pour optimiser les chances maximales d'obtenir une descendance saine. Nous devons garder à l'esprit qu'environ 63 % des personnes sont porteuses de mutations récessives.

La réalisation de ce dépistage génétique constitue un gage important de qualité et de sécurité dans les processus de sélection des donneurs chez Fertibank. Il garantit donc le meilleur résultat possible dans la recherche d'une descendance génétiquement saine pour tous les patients concernés par la procréation assistée.

