Ouverture du premier festival digital international du panda le 3 novembre 2020 à Meishan, en Chine





Le premier festival digital international du panda, qui a pour thème "Panda World, World Panda--For Nature As It Is" (Monde du panda, panda du monde - Pour la nature telle qu'elle est), est présenté par l'Administration des forêts et des prairies de la province du Sichuan (Administration du parc national du panda géant dans le Sichuan), le Bureau d'information du gouvernement populaire de la province du Sichuan, le Bureau des affaires étrangères du Sichuan, le Bureau des informations sur Internet du Sichuan, le Bureau de représentation en Chine de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), organisé par Sichuan Digital Panda Technology Development Co., Ltd., et coorganisé par l'Association populaire d'amitié avec les pays étrangers de la province du Sichuan, la Base de recherche de Chengdu sur l'élevage des pandas géants et la Fondation pour la protection du panda géant du Sichuan.

Le panda géant est le "messager de la paix" pour l'ouverture de la Chine au monde extérieur. Le Sichuan occupe le premier rang en matière d'habitat pour le panda géant, de population de pandas géants à l'état sauvage et de pandas géants en captivité en Chine.

Le Sichuan est l'une des zones pilotes du parc national du panda géant ; dans cette province, la surface du parc occupe une surface de 20 177 kilomètres carrés, soit 74,36 % de sa superficie totale. Il y a 1 227 pandas géants à l'état sauvage, soit 75,23 % du nombre total.

Une plateforme numérique intégrée "espace-air-sol-homme" a été lancée lors de la cérémonie d'ouverture. Les locaux pourront en apprendre plus sur la vie des pandas géants du Sichuan vivant dans des pays étrangers. Dans le même temps sortiront des livres tels que Gift of Nature - Discovering Sichuan as It Is (Un cadeau de la nature - découvrir le Sichuan tel qu'il est), Landscape of Bamboo forests in Sichuan (Paysage de forêts de bambou dans le Sichuan), Secret Sichuan - the 88 Most Beautiful Forest and Grass Landscapes to Go (Sichuan secret - les 88 plus beaux paysages de forêt et de prairie à visiter). Sortent également les six grandes listes des "plus beaux paysages de bambou" du cercle économique Chengdu-Chongqing, ainsi que les Lignes directrices pour la promotion du développement de l'éducation naturelle émanant de huit départements, dont l'Administration des forêts et des prairies de la province du Sichuan, la Commission pour le développement et la réforme de la province du Sichuan, le Département de l'enseignement de la province du Sichuan, etc. Par ailleurs, l'Institut de recherche sur les feux de forêt et de prairie et l'Académie des sciences forestières du Sichuan sont inaugurés.

Six forums et trois conférences présenteront de façon méthodique des expériences réussies dans la construction de barrières coupe-feu de haute qualité contre les feux de forêt et de prairie. Des expositions, comme l'Exposition de photos sur la réserve naturelle, l'Exposition culturelle et créative sur le panda géant et l'Exposition d'art internationale sur le panda géant, vous permettront d'apprécier le charme unique.

Le festival digital international du panda s'efforcera de se développer pour devenir une plateforme d'échange en réseau de marque avec des thèmes spécifiques aux niveaux national et international, faisant de celle-ci la seule plateforme phare mondiale avec des caractéristiques occidentales en Chine.

