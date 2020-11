Genworth MI Canada Inc. présente ses résultats du troisième trimestre de 2020, dont un résultat d'exploitation net de 119 millions de dollars





Résultat net : 124 millions $ Hausse de 12 %

(vs exercice précédent) Hausse de 27 %

(vs trimestre précédent)







Résultat d'exploitation net : 119 millions $ Hausse de 4 %

(vs exercice précédent) Hausse de 18 %

(vs trimestre précédent)







Résultat d'exploitation par action dilué : 1,38 $ Hausse de 3 %

(vs exercice précédent) Hausse de 18 %

(vs trimestre précédent)







Primes liées aux assurances souscrites à l'unité : 291 millions $ Hausse de 37 %

(vs exercice précédent) Hausse de 75 %

(vs trimestre précédent)







Total des primes souscrites : 297 millions $ Hausse de 36 %

(vs exercice précédent) Hausse de 31 %

(vs trimestre précédent)







Primes acquises : 173 millions $ Hausse de 1 %

(vs exercice précédent) Hausse de 1 %

(vs trimestre précédent)







Ratio des sinistres : 13 % Baisse de 5 points

(vs exercice précédent) Baisse de 13 points

(vs trimestre précédent)

TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Genworth MI Canada Inc. (la « Société ») (TSX : MIC) a déclaré aujourd'hui pour le troisième trimestre de 2020 un résultat net de 124 millions de dollars, un résultat par action ordinaire dilué de 1,44 $, un résultat d'exploitation net de 119 millions de dollars, un résultat d'exploitation par action ordinaire dilué de 1,38 $ et un rendement des capitaux propres d'exploitation de 13 %. Le ratio des sinistres relativement bas de 13 % s'explique par l'évolution favorable de la réserve pour pertes et se serait fixé à 23 %, compte non tenu de cet élément favorable.

« Nous sommes heureux de nos résultats du troisième trimestre, y compris de la progression de notre chiffre d'affaires, du ratio des sinistres de 13 % et d'un rendement des capitaux propres d'exploitation de 13 %, a déclaré Stuart Levings, président et chef de la direction. Bien que la conjoncture économique continue d'évoluer selon nos prévisions, un grand degré d'incertitude persiste, surtout alors que débute la deuxième vague de la COVID-19. Or, le rythme de la reprise économique jusqu'à maintenant, la solidité du marché de l'habitation et la tendance à la baisse du solde des reports de paiements des prêts hypothécaires devraient nous aider pour passer au travers de cette période, même lorsque les programmes de report et les programmes gouvernementaux de subventions salariales prendront fin. Nous sommes ravis d'amorcer un nouveau chapitre de notre histoire en adoptant la nouvelle dénomination sociale de Sagen ».

Principaux résultats financiers et paramètres liés à l'exploitation du troisième trimestre de 2020

Les nouvelles assurances souscrites à l'unité se sont établies à 8,3 milliards de dollars, une augmentation de 2,2 milliards de dollars, ou 37 %, par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, et une augmentation de 3,5 milliards de dollars, ou 74 %, en regard de celles du trimestre précédent. Ces augmentations découlent essentiellement d'une hausse des montages de prêts hypothécaires faisant l'objet d'assurances souscrites à l'unité attribuable au virage enregistré par le marché traditionnel printanier entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et de l'accroissement de la part de marché.





se sont établies à 8,3 milliards de dollars, une augmentation de 2,2 milliards de dollars, ou 37 %, par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, et une augmentation de 3,5 milliards de dollars, ou 74 %, en regard de celles du trimestre précédent. Ces augmentations découlent essentiellement d'une hausse des montages de prêts hypothécaires faisant l'objet d'assurances souscrites à l'unité attribuable au virage enregistré par le marché traditionnel printanier entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et de l'accroissement de la part de marché. Les primes souscrites liées aux assurances souscrites à l'unité se sont établies à 291 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 79 millions de dollars, ou 37 %, par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, et une augmentation de 125 millions de dollars, ou 75 %, en regard de celles du trimestre précédent, en raison principalement de la hausse susmentionnée des nouvelles assurances souscrites.





liées aux se sont établies à 291 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 79 millions de dollars, ou 37 %, par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, et une augmentation de 125 millions de dollars, ou 75 %, en regard de celles du trimestre précédent, en raison principalement de la hausse susmentionnée des nouvelles assurances souscrites. Les nouvelles assurances de portefeuilles souscrites à l'égard de prêts hypothécaires à ratio prêt/valeur faible se sont établies à 1,6 milliard de dollars, en hausse de 0,3 milliard de dollars en regard de celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent et en baisse de 11,8 milliards de dollars en comparaison du trimestre précédent, du fait surtout du recul de la demande des prêteurs par rapport aux niveaux très élevés des assurances de portefeuilles au deuxième trimestre après le début de la pandémie de COVID-19 et par suite des modifications temporaires apportées par le gouvernement fédéral aux critères d'admissibilité et aux programmes de financement pour 2020.





à l'égard de prêts hypothécaires à ratio prêt/valeur faible se sont établies à 1,6 milliard de dollars, en hausse de 0,3 milliard de dollars en regard de celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent et en baisse de 11,8 milliards de dollars en comparaison du trimestre précédent, du fait surtout du recul de la demande des prêteurs par rapport aux niveaux très élevés des assurances de portefeuilles au deuxième trimestre après le début de la pandémie de COVID-19 et par suite des modifications temporaires apportées par le gouvernement fédéral aux critères d'admissibilité et aux programmes de financement pour 2020. Les primes souscrites liées aux assurances de portefeuilles se sont établies à 6 millions de dollars, en hausse de 0,2 million de dollars en regard de celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent et en baisse de 54 millions de dollars par rapport à celles du trimestre précédent. La baisse par rapport à celles du trimestre précédent découle principalement de la diminution du nombre de nouveaux contrats d'assurance souscrits.





liées aux se sont établies à 6 millions de dollars, en hausse de 0,2 million de dollars en regard de celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent et en baisse de 54 millions de dollars par rapport à celles du trimestre précédent. La baisse par rapport à celles du trimestre précédent découle principalement de la diminution du nombre de nouveaux contrats d'assurance souscrits. Les primes acquises se sont établies à 173 millions de dollars, soit 2 millions de dollars, ou 1 %, de plus qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et 1 million de dollars, ou 1 %, de plus qu'au trimestre précédent, ce qui reflète le montant relativement plus élevé des primes souscrites en 2019 et au cours des neuf premiers mois de 2020. La réserve pour primes non acquises s'établissait à 2,2 milliards de dollars à la clôture du trimestre, une augmentation de 0,1 milliard de dollars par rapport à la réserve pour primes non acquises au 31 décembre 2019. Ces primes non acquises seront comptabilisées à titre de primes acquises au fil du temps, selon l'expérience de la Société en matière de survenance des pertes sur sinistres.





se sont établies à 173 millions de dollars, soit 2 millions de dollars, ou 1 %, de plus qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et 1 million de dollars, ou 1 %, de plus qu'au trimestre précédent, ce qui reflète le montant relativement plus élevé des primes souscrites en au cours des neuf premiers mois de 2020. La s'établissait à 2,2 milliards de dollars à la clôture du trimestre, une augmentation de 0,1 milliard de dollars par rapport à la réserve pour primes non acquises au 31 décembre 2019. Ces primes non acquises seront comptabilisées à titre de primes acquises au fil du temps, selon l'expérience de la Société en matière de survenance des pertes sur sinistres. Le nombre de nouveaux cas de défaillance, déduction faite des remédiations , s'est établi à un montant négatif de 8 cas, soit 756 nouveaux cas de défaillance contrebalancés par 764 remédiations, soit 381 de moins par rapport aux cas du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Il y a eu 194 nouveaux cas de défaillance de moins en raison du programme de report de paiements hypothécaires et 187 remédiations de plus du fait de la solidité des conditions du marché de l'habitation et de la diminution du taux de chômage au cours du troisième trimestre. Sur le plan régional, des baisses ont été enregistrées dans toutes les régions, y compris en Alberta (145), au Québec (79) et dans la région de l'Atlantique (77). Par rapport au trimestre précédent, les nouveaux cas de défaillance, déduction faite des remédiations, ont diminué de 499 dans toutes les régions, notamment en Alberta (171), en Ontario ( 122) et au Québec (77).





, s'est établi à un montant négatif de 8 cas, soit 756 nouveaux cas de défaillance contrebalancés par 764 remédiations, soit 381 de moins par rapport aux cas du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Il y a eu 194 nouveaux cas de défaillance de moins en raison du programme de report de paiements hypothécaires et 187 remédiations de plus du fait de la solidité des conditions du marché de l'habitation et de la diminution du taux de chômage au cours du troisième trimestre. Sur le plan régional, des baisses ont été enregistrées dans toutes les régions, y compris en (145), au Québec (79) et dans la région de l'Atlantique (77). Par rapport au trimestre précédent, les nouveaux cas de défaillance, déduction faite des remédiations, ont diminué de 499 dans toutes les régions, notamment en (171), en ( au Québec (77). Le solde du capital des prêts hypothécaires assurés présenté en vertu du programme de report de paiements hypothécaires a totalisé 12,2 milliards de dollars, ou environ 6 % de l'encours des prêts hypothécaires assurés au 30 septembre 2020, une baisse par rapport à 14 % au 30 juin 2020. Sur le plan régional, c'est en Alberta (4,2 milliards de dollars) et en Ontario (3,9 milliards de dollars) qu'ont été enregistrés le plus grand nombre de reports de paiements hypothécaires. Environ 66 % des prêts hypothécaires qui ont fait l'objet d'un report de paiement présentent un ratio prêt/valeur effectif estimé inférieur à 80 %.





a totalisé 12,2 milliards de dollars, ou environ 6 % de l'encours des prêts hypothécaires assurés au 30 septembre 2020, une baisse par rapport à 14 % au 30 juin 2020. Sur le plan régional, c'est en (4,2 milliards de dollars) et en (3,9 milliards de dollars) qu'ont été enregistrés le plus grand nombre de reports de paiements hypothécaires. Environ 66 % des prêts hypothécaires qui ont fait l'objet d'un report de paiement présentent un ratio prêt/valeur effectif estimé inférieur à 80 %. Le ratio des sinistres , qui correspond aux pertes sur sinistres exprimées en pourcentage des primes acquises, s'est établi à 13 % pour le trimestre considéré, comparativement à 18 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et 27 % pour le trimestre précédent. Les pertes sur sinistres se sont établies à 23 millions de dollars, soit 8 millions de dollars de moins qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et 23 millions de dollars de moins qu'au trimestre précédent, du fait surtout de l'évolution considérablement favorable du marché de l'habitation et de la diminution du taux de chômage. Compte non tenu de l'évolution favorable, le ratio des sinistres aurait été de 23 %. La réserve pour pertes non déclarées à la fin du trimestre tient compte de l'estimation par la Société des pertes découlant des défauts de paiement qui auraient autrement été subies au cours du trimestre si le programme de report de paiements n'avait pas été mis en place.





, qui correspond aux pertes sur sinistres exprimées en pourcentage des primes acquises, s'est établi à 13 % pour le trimestre considéré, comparativement à 18 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et 27 % pour le trimestre précédent. Les se sont établies à 23 millions de dollars, soit 8 millions de dollars de moins qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et 23 millions de dollars de moins qu'au trimestre précédent, du fait surtout de l'évolution considérablement favorable du marché de l'habitation et de la diminution du taux de chômage. Compte non tenu de l'évolution favorable, le ratio des sinistres aurait été de 23 %. La réserve pour pertes non déclarées à la fin du trimestre tient compte de l'estimation par la Société des pertes découlant des défauts de paiement qui auraient autrement été subies au cours du trimestre si le programme de report de paiements n'avait pas été mis en place. Le nombre de cas de défaillance s'établissait à 1 769, en hausse de 8 cas par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique essentiellement par des hausses en Ontario (48) et dans les Prairies (29), contrebalancées en partie par une baisse en Alberta (55). Par rapport au trimestre précédent, le nombre de cas de défaillance a diminué de 205, en raison principalement de baisses dans toutes les régions, notamment en Alberta (60), dans la région de l'Atlantique (40) et au Québec (32).





s'établissait à 1 769, en hausse de 8 cas par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique essentiellement par des hausses en (48) et dans les Prairies (29), contrebalancées en partie par une baisse en (55). Par rapport au trimestre précédent, le nombre de cas de défaillance a diminué de 205, en raison principalement de baisses dans toutes les régions, notamment en (60), dans la région de l'Atlantique (40) et au Québec (32). Les charges se sont chiffrées à 33 millions de dollars pour le trimestre et, exprimées en pourcentage des primes acquises, correspondent à un ratio des frais de 19 %. Ce ratio a diminué de un point de pourcentage par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, était conforme à celui du trimestre précédent et s'établissait dans la fourchette d'exploitation prévue de la Société, soit de 18 % à 20 %.





se sont chiffrées à 33 millions de dollars pour le trimestre et, exprimées en pourcentage des primes acquises, correspondent à un de 19 %. Ce ratio a diminué de un point de pourcentage par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, était conforme à celui du trimestre précédent et s'établissait dans la fourchette d'exploitation prévue de la Société, soit de 18 % à 20 %. Le portefeuille de placements de la Société avait une valeur de marché de 6,7 milliards de dollars à la clôture du trimestre. Le portefeuille affichait un rendement comptable équivalent avant impôt moyen de 3,0 %, contre 3,3 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent et au trimestre précédent, une diminution imputable principalement au contexte de faiblesse des taux d'intérêt. Au 30 septembre 2020, la durée du portefeuille était de 3,6 ans, ce qui était relativement comparable à la durée du portefeuille au trimestre correspondant de l'exercice précédent et au trimestre précédent.





de la Société avait une valeur de marché de 6,7 milliards de dollars à la clôture du trimestre. Le portefeuille affichait un rendement comptable équivalent avant impôt moyen de 3,0 %, contre 3,3 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent et au trimestre précédent, une diminution imputable principalement au contexte de faiblesse des taux d'intérêt. Au 30 septembre 2020, la durée du portefeuille était de 3,6 ans, ce qui était relativement comparable à la durée du portefeuille au trimestre correspondant de l'exercice précédent et au trimestre précédent. Les produits des placements liés à l'exploitation se chiffraient à 48 millions de dollars, soit une baisse de 9 millions de dollars par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, du fait surtout de la baisse des actifs investis moyens et des produits réalisés tirés du programme de couverture des taux d'intérêt de la Société. Les produits des placements liés à l'exploitation étaient comparables à ceux du trimestre précédent.





se chiffraient à 48 millions de dollars, soit une baisse de 9 millions de dollars par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, du fait surtout de la baisse des actifs investis moyens et des produits réalisés tirés du programme de couverture des taux d'intérêt de la Société. Les produits des placements liés à l'exploitation étaient comparables à ceux du trimestre précédent. Les pertes réalisées et latentes sur les dérivés et les opérations de change se sont chiffrées à 2 millions de dollars, compte non tenu des produits réalisés par la Société au titre du programme de couverture des taux d'intérêt de 4 millions de dollars. Au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ces pertes se chiffraient à 10 millions de dollars et à 7 millions de dollars au trimestre précédent. La diminution des pertes est principalement attribuable à l'incidence de la baisse des taux d'intérêt sur la valeur de marché des swaps de taux d'intérêt et des garanties de taux plancher et des opérations de change de la Société.





se sont chiffrées à 2 millions de dollars, compte non tenu des produits réalisés par la Société au titre du programme de couverture des taux d'intérêt de 4 millions de dollars. Au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ces pertes se chiffraient à 10 millions de dollars et à 7 millions de dollars au trimestre précédent. La diminution des pertes est principalement attribuable à l'incidence de la baisse des taux d'intérêt sur la valeur de marché des swaps de taux d'intérêt et des garanties de taux plancher et des opérations de change de la Société. Le résultat net s'est chiffré à 124 millions de dollars, en hausse de 13 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement de la baisse des pertes sur sinistres, de la hausse des primes acquises, d'une augmentation du profit réalisé à la vente de placements et d'une baisse des pertes réalisées et latentes sur les placements, les dérivés et les opérations de change, le tout contrebalancé en partie par le recul des produits des placements liés à l'exploitation. Le résultat net a été de 27 millions de dollars plus élevé que celui du trimestre précédent, en raison essentiellement de la baisse des pertes sur sinistres, de la hausse du profit réalisé à la vente de placements et d'une baisse des pertes réalisées et latentes sur les placements, les dérivés et les opérations de change.





s'est chiffré à 124 millions de dollars, en hausse de 13 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement de la baisse des pertes sur sinistres, de la hausse des primes acquises, d'une augmentation du profit réalisé à la vente de placements et d'une baisse des pertes réalisées et latentes sur les placements, les dérivés et les opérations de change, le tout contrebalancé en partie par le recul des produits des placements liés à l'exploitation. Le résultat net a été de 27 millions de dollars plus élevé que celui du trimestre précédent, en raison essentiellement de la baisse des pertes sur sinistres, de la hausse du profit réalisé à la vente de placements et d'une baisse des pertes réalisées et latentes sur les placements, les dérivés et les opérations de change. Le résultat d'exploitation net s'est chiffré à 119 millions de dollars, en hausse de 4 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement de la baisse des pertes sur sinistres et de la hausse des primes acquises, contrebalancées en partie par le recul des produits des placements liés à l'exploitation. Le résultat d'exploitation net a progressé de 18 millions de dollars par rapport à celui du trimestre précédent, en raison principalement de la baisse des pertes sur sinistres.





s'est chiffré à 119 millions de dollars, en hausse de 4 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement de la baisse des pertes sur sinistres et de la hausse des primes acquises, contrebalancées en partie par le recul des produits des placements liés à l'exploitation. Le résultat d'exploitation net a progressé de 18 millions de dollars par rapport à celui du trimestre précédent, en raison principalement de la baisse des pertes sur sinistres. Le rendement des capitaux propres d'exploitation s'est établi à 13 % pour le trimestre, une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent et à celui du trimestre précédent.





s'est établi à 13 % pour le trimestre, une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent et à celui du trimestre précédent. Le ratio de capital réglementaire ou ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance hypothécaire (le « TSAH ») s'est chiffré à environ 179 %, soit un ratio supérieur de 22 points de pourcentage au ratio du TSAH cible interne de la Société de 157 % et un ratio supérieur de 29 points de pourcentage au ratio du TSAH cible de 150 % prévu par le cadre de surveillance du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »).





ou s'est chiffré à environ 179 %, soit un ratio supérieur de 22 points de pourcentage au ratio du TSAH cible interne de la Société de 157 % et un ratio supérieur de 29 points de pourcentage au ratio du TSAH cible de 150 % prévu par le cadre de surveillance du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »). La Société estime que le solde impayé du principal des prêts hypothécaires assurés était d'environ 206 milliards de dollars au 30 septembre 2020, ce qui correspond à 37 % du montant initial assuré. La Société estime qu'au 30 juin 2020, le solde impayé du principal pour tous les prêts hypothécaires assurés du secteur privé se chiffrait à 282 milliards de dollars, alors que le plafond du montant total du solde impayé du principal est de 350 milliards de dollars en vertu des dispositions législatives sur la garantie gouvernementale (la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle (la « LPAHR »)).

Dividendes

Le 2 septembre 2020, la Société a versé un dividende trimestriel de 0,54 $ par action ordinaire.

La Société a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,54 $ par action ordinaire payable le 30 novembre 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 16 novembre 2020. En raison des restrictions des organismes de réglementation à l'égard de l'augmentation des dividendes, le montant du dividende trimestriel demeure inchangé par rapport à celui du trimestre précédent.

Capitaux propres

Au 30 septembre 2020, les capitaux propres s'établissaient à 3,8 milliards de dollars, ce qui représente une valeur comptable incluant le cumul des autres éléments du résultat global (« CAÉRG ») de 43,39 $ par action ordinaire après dilution. Compte non tenu du CAÉRG, les capitaux propres se sont chiffrés à 3,6 milliards de dollars, ce qui représente une valeur comptable de 41,97 $ par action ordinaire après dilution.

Résultats d'exploitation détaillés et supplément financier

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il convient de se reporter au rapport de gestion de la Société déposé sur SEDAR et qui peut être consulté à l'adresse www.sedar.com.

Le présent communiqué, ainsi que les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre de 2020, et le supplément financier de la Société sont également affichés sur le site Web de la Société, à la section Investisseurs ( https://www.sagen.ca/about/investor-relations/ ). Les investisseurs sont invités à examiner ces documents.

Téléconférence

La téléconférence portant sur les résultats de la Société pour le troisième trimestre aura lieu le 3 novembre 2020 à 10 h, heure de l'Est (composez le 647-792-1240 s'il s'agit d'un appel local ou le 1-800-430-8332 sans frais, code d'accès 1665720). La téléconférence est accessible par téléphone et par webémission audio, sur le site Web de la Société. Les participants qui se joignent à la téléconférence par webémission audio sont invités à s'inscrire à l'avance par l'intermédiaire du site Web de la Société. Les diapositives qui accompagnent la téléconférence seront affichées juste avant qu'elle ne débute. Une rediffusion de la téléconférence pourra être écoutée jusqu'au 3 décembre 2020 (en composant le 647-436-0148 ou le 1-888-203-1112, code de rediffusion 1665720). La webémission sera également disponible en différé sur le site Web de la Société pendant environ 45 jours après la tenue de la téléconférence.

À propos de Genworth MI Canada Inc.

Genworth MI Canada Inc. (TSX : MIC) a changé sa dénomination sociale pour Sagen MI CanadaMC[i] avec prise d'effet le 13 octobre 2020. La Société, qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, la Compagnie d'assurance d'hypothèques Genworth Canada qui exerce ses activités sous la dénomination SagenMC, est l'assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels le plus important au Canada. La Société fournit de l'assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, facilitant l'accession à la propriété pour les acheteurs d'une première résidence. Sagen se différencie par l'excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement innovante et une solide structure de gestion du risque. Grâce à son leadership éclairé et à l'attention qu'elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire, Sagen appuie le marché de l'habitation depuis plus de deux décennies. Au 30 septembre 2020, le total de l'actif de la Société s'élevait à 7,1 milliards de dollars et ses capitaux propres se chiffraient à 3,8 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sagen.ca.

Personnes-ressources :

Investisseurs - Aaron Williams, 905-287-5504 aaron.williams@sagen.ca

Médias - Susan Carter, 905-287-5520 susan.carter@sagen.ca

Faits saillants financiers consolidés

(en millions de dollars, sauf les montants par action) Trimestres clos les

30 septembre (non audité) Périodes de neuf mois closes

les 30 septembre (non audité) 2020 2019 2020 2019 Nouvelles assurances souscrites à l'unité1 8 291 $ 6 070 $ 16 258 $ 14 283 $ Nouvelles assurances de portefeuilles souscrites1 1 607 1 290 16 003 4 730 Total des nouvelles assurances souscrites1 9 898 $ 7 360 $ 32 261 $ 19 013 $ Primes souscrites 297 218 568 518 Primes acquises 173 171 516 508 Pertes sur sinistres 23 31 94 82 Charges 33 33 102 101 Produits de souscription, montant net 117 $ 106 $ 320 $ 325 $ Produits des placements (produits d'intérêts et de dividendes, déduction faite des frais)1 44 50 134 147 Produits tirés du programme de couverture des taux d'intérêt 4 7 15 23 Profits réalisés à la vente de placements 9 5 16 17 Pertes réalisées et latentes sur les dérivés et les opérations de change (2) (10) (43) (63) Total des produits des placements, montant net 55 $ 52 $ 122 $ 125 $ Résultat net 124 $ 111 $ 317 $ 318 $ Résultat d'exploitation net1 119 $ 115 $ 338 $ 354 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 86 291 079 85 998 556 86 280 183 86 853 210 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation après dilution 86 546 306 85 998 704 86 599 187 86 866 645 Résultat par action ordinaire dilué 1,44 $ 1,29 $ 3,57 $ 3,66 $ Résultat d'exploitation par action ordinaire dilué1 1,38 $ 1,34 $ 3,90 $ 4,07 $ Valeur comptable par action ordinaire après dilution, compte tenu du CAÉRG1 43,39 $ 46,37 $ 43,39 $ 46,37 $ Valeur comptable par action ordinaire après dilution, compte non tenu du CAÉRG1 41,97 $ 46,01 $ 41,97 $ 46,01 $ Ratio des sinistres1 13 % 18 % 18 % 16 % Ratio combiné1 32 % 38 % 38 % 36 % Rendement des capitaux propres d'exploitation1 13 % 11 % 12 % 12 % Ratio du TSAH1, 3 179 % 172 % 179 % 172 % Taux de défaillance lié aux assurances souscrites à l'unité1, 2 0,27 % 0,27 % 0,27 % 0,27 % Taux de défaillance des assurances de portefeuilles1, 2 0,11 % 0,10 % 0,11 % 0,10 % Taux de défaillance1, 2 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %



Note : Les montants ayant été arrondis, la somme pourrait ne pas correspondre au total. 1 Cette mesure financière n'est pas calculée selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour en savoir davantage. 2 Fondé sur le solde impayé et exclut les défaillances subies, mais non déclarées. 3 Estimation de la Société au 30 septembre 2020.

Mesures financières non conformes aux IFRS

En complément de ses états financiers consolidés, qui sont établis selon les IFRS, la Société fait appel à certaines mesures non conformes aux IFRS pour analyser sa performance. Les principaux indicateurs de rendement de la Société et certains autres renseignements figurant dans le présent communiqué de presse font état de mesures financières non conformes aux IFRS. Ces mesures financières non conformes aux IFRS, que la Société utilise pour analyser sa performance, sont notamment les produits d'intérêts et de dividendes, déduction faite des frais de placement, les produits des placements liés à l'exploitation, le résultat d'exploitation net (compte non tenu des frais de remboursement anticipé de la dette à long terme), le résultat d'exploitation par action ordinaire (de base) et le résultat d'exploitation par action ordinaire (dilué). La Société croit que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent des renseignements supplémentaires intéressants sur sa performance et qu'elles peuvent être utiles aux investisseurs, puisqu'elles permettent une plus grande transparence des mesures clés utilisées par la direction lorsqu'elle prend des décisions tant sur le plan de l'exploitation que sur le plan financier. Les mesures financières non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée et il est peu probable qu'elles soient comparables à des mesures analogues présentées par d'autres sociétés.

(en millions de dollars, à moins d'indication contraire) Trimestres clos les

30 septembre (non audité) Périodes de neuf mois closes les

30 septembre (non audité) 2020 2019 2020 2019 Total des produits de placement 55 $ 52 $ 122 $ 125 $ Ajustement des produits de placement :







Pertes nettes sur les placements, les dérivés et les opérations de change1 (7) 5 27 45 Produits de placement liés à l'exploitation 48 57 149 170 Charges réalisées (produits réalisés) découlant du programme de couverture des taux d'intérêt (4) (7) (15) (23) Produits d'intérêts et de dividendes, déduction faite des frais de placement 44 $ 50 $ 134 $ 147 $ Résultat net 124 111 317 318 Ajustement du résultat net, après impôt :







Frais de remboursement anticipé de la dette à long terme - - 1 2 Pertes nettes sur les placements, les dérivés et les opérations de change1 (5) 4 20 33 Résultat d'exploitation net 119 $ 115 $ 338 $ 354 $ Résultat par action ordinaire (de base)2 1,44 $ 1,29 $ 3,67 $ 3,66 $ Ajustements du résultat par action ordinaire, après impôt :







Frais de remboursement anticipé de la dette à long terme - - 0,02 0,03 Pertes nettes sur les placements, les dérivés et les opérations de change1 (0,06) 0,04 0,23 0,38 Résultat d'exploitation par action ordinaire (de base)2 1,38 $ 1,34 $ 3,91 $ 4,07 $ Résultat par action ordinaire (dilué)2 1,44 $ 1,29 $ 3,57 $ 3,67 $ Ajustements du résultat par action ordinaire, après impôt :







Frais de remboursement anticipé de la dette à long terme - - 0,02 0,03 Montant de réévaluation de la rémunération fondée sur des actions - - 0,08 - Pertes nettes sur les placements, les dérivés et les opérations de change1 (0,06) 0,04 0,23 0,38 Résultat d'exploitation par action ordinaire (dilué)2 1,38 $ 1,34 $ 3,90 $ 4,07 $



Note : Les montants ayant été arrondis, la somme pourrait ne pas correspondre au total. 1 Tiennent compte des profits et des pertes réalisés et latents sur les dérivés et les opérations de change, excluant les produits et les charges réalisés découlant du programme de couverture des taux d'intérêt. 2 La différence entre le résultat de base et dilué par action ordinaire et le résultat d'exploitation de base et dilué par action ordinaire est attribuable à l'effet potentiellement dilutif de l'attribution d'unités de rémunération fondée sur des actions.

Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS aux mesures conformes aux IFRS comparables pour les périodes indiquées

Il y a lieu de se reporter au « Glossaire des mesures financières non conformes aux IFRS » qui fait partie de la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » figurant à la fin du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 pour prendre connaissance des définitions de ces principales mesures financières non conformes aux IFRS ainsi que des raisons pour lesquelles ces mesures sont utiles aux investisseurs et à la direction. Le rapport de gestion ainsi que les plus récents états financiers de la Société sont disponibles sur son site Web ainsi que sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde concernant l'information et les énoncés prospectifs

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué contiennent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (des « énoncés prospectifs »). Dans le présent communiqué, les termes « pouvoir », « avoir l'intention de », « planifier », « s'attendre à », « être d'avis », « chercher à », « proposer », « estimer », « prévoir », d'autres expressions semblables et l'utilisation du futur ou du conditionnel, en référence à la Société, visent à signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent document comprennent notamment des énoncés concernant les attentes de la Société quant à l'incidence de toute éventuelle modification aux lignes directrices du BSIF ou modification législative adoptée dans le cadre de la LPAHR; l'incidence des modifications des règles concernant l'assurance prêt hypothécaire, notamment les règles d'admissibilité relatives aux prêts hypothécaires garantis par le gouvernement; l'incidence des mesures et des programmes gouvernementaux en réponse à la pandémie de COVID-19; les opinions de la Société en ce qui concerne la demande en matière de logements et la hausse du prix des maisons, les facteurs macroéconomiques clés et les taux de chômage; les résultats d'exploitation et les résultats financiers futurs de la Société; la fourchette d'exploitation du ratio des frais de la Société; les prévisions à l'égard des primes souscrites; ainsi que les plans de dépenses d'investissement, la politique de dividende et la capacité d'exécuter les stratégies d'exploitation, d'investissement et financières futures de la Société.

Les énoncés prospectifs figurant dans les présentes s'appuient sur des facteurs et des hypothèses qui, parfois, peuvent sembler s'approcher d'énoncés prospectifs pertinents dans les présentes. Or les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs que la Société n'est pas en mesure de maîtriser ni de prédire et qui peuvent faire en sorte que les résultats et les rendements réels, les réalisations de la Société ou l'évolution effective de ses affaires ou de son secteur d'activité diffèrent considérablement des prévisions explicites ou implicites contenues dans les énoncés prospectifs. Les résultats ou les faits réels peuvent différer considérablement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs.

Les résultats et le rendement réels de la Société pourraient différer considérablement de ceux qui sont annoncés dans ces énoncés prospectifs en raison de risques connus et inconnus, y compris ceux présentés ci-après : le maintien de la garantie du gouvernement canadien à l'égard de l'assurance prêt hypothécaire du secteur privé à des conditions satisfaisant la Société; les attentes de la Société à l'égard de ses produits, de ses charges et de son exploitation; l'incidence potentielle de la pandémie de COVID-19 sur les activités et l'exploitation de la Société; les programmes de la Société en vue de mettre en oeuvre sa stratégie et d'exploiter son entreprise; les attentes de la Société à l'égard de la rémunération des administrateurs et des dirigeants; les besoins en liquidités prévus de la Société et ses estimations à l'égard de ses dépenses d'investissement, de ses besoins en capitaux, de ses réserves et de ses besoins de financement supplémentaire; les programmes et échéanciers de la Société à l'égard de l'expansion de ses services et de ses produits; la capacité de la Société d'évaluer avec exactitude et de gérer les risques liés aux polices souscrites; la capacité de la Société de gérer avec exactitude les risques de marché, de taux d'intérêt et de crédit; la capacité de la Société de maintenir ses notations, laquelle capacité pourrait être touchée par les notations de son actionnaire principal, soit Brookfield Business Partners L.P. (« Brookfield Business Partners » ou « Brookfield »); les fluctuations des taux d'intérêt; une baisse du volume des montages de prêts hypothécaires à ratio prêt/valeur élevé; la nature cyclique du secteur de l'assurance prêt hypothécaire; les changements dans les lois et règlements du gouvernement régissant les assurances prêt hypothécaire; l'acceptation par les prêteurs de la Société de nouvelles technologies et produits; la capacité de la Société d'attirer des prêteurs et de tisser et de maintenir des liens avec les prêteurs; le positionnement concurrentiel et les attentes de la Société à l'égard de la concurrence provenant d'autres sociétés d'assurance hypothécaire au Canada; les tendances et défis attendus inhérents aux activités de la Société et aux marchés dans lesquels elle exerce ses activités; les changements survenant dans les économies mondiale ou canadienne; une baisse du capital réglementaire de la Société ou une hausse de ses besoins en capital réglementaire; la perte de membres de l'équipe de haute direction de la Société; les enquêtes et les poursuites juridiques, fiscales et réglementaires potentielles; une défaillance des systèmes informatiques de la Société ou les menaces potentielles à la cybersécurité; ainsi que les conflits d'intérêts potentiels entre la Société et son actionnaire principal, Brookfield Business Partners.

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société. Certains de ces facteurs, de même que d'autres facteurs, font l'objet d'une description plus détaillée dans la notice annuelle de la Société (la « notice annuelle ») datée du 11 mars 2020. Les investisseurs et les tiers sont priés d'examiner attentivement les facteurs de risque précités et les autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Un complément d'information sur ces facteurs de risque et les autres risques figure dans les documents publics que la Société dépose auprès des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières (y compris la notice annuelle de la Société) et qui peuvent être consultés sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ne représentent les points de vue de la Société qu'en date des présentes. Ils sont fondés sur les plans, les estimations, les projections, les convictions et les opinions actuels de la direction, et les hypothèses qui les sous-tendent peuvent changer. Ces énoncés prospectifs sont présentés pour aider les porteurs de titres de la Société à comprendre les points de vue actuels de la direction concernant ces issues futures et ils pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si elle s'attend à ce que des événements et des faits ultérieurs puissent l'amener à modifier ses points de vue, la Société ne s'engage à mettre à jour ces énoncés prospectifs que dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières l'exigent.

























i Sagen MI Canada et Sagen sont des marques de commerce appartenant à Genworth MI Canada Inc.

