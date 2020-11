Services de modélisation et de simulation d'UL pour la certification de sécurité avancée des produits dans l'automatisation industrielle





UL exploite la puissance des tests virtuels pour étayer les décisions de certification.

NORTHBROOK, Illinois, 2 novembre 2020 /PRNewswire/ -- UL, une entreprise mondiale de pointe dans le domaine des sciences de la sécurité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une première industrielle : un service de modélisation et de simulation qui ouvre la voie vers la certification. Ce service aide les clients à utiliser des outils de modélisation numérique pour accompagner le processus de certification tout en permettant une meilleure compréhension des produits, et en proposant des conceptions plus innovantes et un temps de mise sur le marché réduit. Le service de modélisation et de simulation exploite également la puissance du processus de vérification et de validation de modèle de longue date d'UL pour aider à établir la crédibilité d'un modèle informatique.

« Il est essentiel pour l'industrie de pouvoir établir la crédibilité d'un modèle où les résultats obtenus sont fiables et peuvent être utilisés pour soutenir toute décision, que ce soit une décision de conception ou de certification », a déclaré Mahmood Tabaddor, gestionnaire de l'équipe de modélisation prédictive et d'analyse chez UL. « Partenaire de confiance, UL permet à ses clients de commercialiser leurs innovations plus rapidement et plus efficacement, sans compromis vis-à-vis de la sécurité. »

En utilisant des outils de modélisation numérique pour accompagner le processus de certification, les clients d'UL reçoivent des informations sur les performances et la sécurité des produits qui aident à réduire les essais expérimentaux en laboratoire et à identifier les problèmes potentiels avant de procéder aux essais.

« Les technologies de modélisation et de simulation permettent de réduire les cycles de développement de produits et de fournir des informations en temps réel sur les performances à nos clients. », a déclaré Dirk Mueller, directeur technique principal de la division relative aux technologies des secteurs énergétique et électrique d'UL. « Chez UL, nous exploitons ces outils pour continuer à soutenir les décisions réglementaires et de conformité des composants, produits et systèmes de nos clients. »

Pour faire progresser l'utilisation de la modélisation et de la simulation, il est impératif de bénéficier d'une collaboration tout au long de la chaîne d'approvisionnement numérique. UL aide à établir des relations au sein de la chaîne d'approvisionnement numérique entre les fournisseurs de composants, les fabricants de produits finaux, les fournisseurs de logiciels de modélisation et de simulation, et d'autres. Hassan Moezzi, PDG de Future Facilities, producteur du logiciel de modélisation et de simulation 6SigmaET, a déclaré : « Nous sommes ravis que UL approuve la simulation thermique pour la certification des équipements électroniques. Cela donne confiance à l'industrie dans l'utilisation de techniques de modélisation et de simulation et aide nos clients à accroître la valeur de ces outils. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les services de modélisation et de simulation peuvent contribuer à l'obtention de la certification, UL organisera un webinaire le 10 novembre qui présentera une étude de cas démontrant la réussite de l'application du service auprès d'un grand fabricant. Pour vous inscrire au webinaire, veuillez utiliser ce lien.

À propos d'UL

UL contribue à créer un monde meilleur en appliquant la science pour résoudre les problèmes de sûreté, de sécurité et de durabilité. Nous renforçons la confiance en permettant l'adoption sûre de nouvelles technologies et de nouveaux produits novateurs. Tous les collaborateurs d'UL ont à coeur de rendre le monde plus sûr. Tout notre travail, de la recherche indépendante à l'élaboration de normes, en passant par la mise à l'essai et la certification, ainsi que la fourniture de solutions analytiques et numériques, contribue à améliorer le bien-être mondial. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les organismes de réglementation et le public nous font confiance pour prendre des décisions plus éclairées. Pour en savoir plus, consultez le site UL.com. Pour en savoir plus sur nos activités à but non lucratif, consultez le site UL.org.

