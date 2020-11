ATSG livre un Boeing 767 converti en cargo à Astral Aviation au Kenya





Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG) a annoncé que sa filiale, Cargo Aircraft Management, a livré un Boeing 767-200 converti en cargo à Astral Aviation , la compagnie aérienne basée au Kenya, en vertu d'un contrat de cinq ans. Il s'agit du premier avion loué par ATSG auprès de Astral, et le premier Boeing 767 mis en service par Astral.

« Nous sommes ravis d'inclure l'avion-cargo B-767 dans notre flotte, pour mieux répondre aux besoins de nos clients dans l'ensemble de nos réseaux intra-africains et du Moyen-Orient, » a souligné Sanjeev Gadhia, CEO d'Astral Aviation. « Nous sommes reconnaissants pour le soutien et l'assistance indispensables d'ATSG. L'établissement d'un partenariat avec le plus grand bailleur d'avions 767 au monde est un de nos objectifs les plus convoités depuis un certain temps déjà. Cette démarche constitue un prélude défini d'une étape prometteuse pour Astral et toute l'Afrique subsaharienne.

Astral opère actuellement un service de fret programmés et régulier à plus de 50 destinations en Afrique et en Europe, et exploite une flotte de Boeing 747, Boeing 727, McDonnell Douglas DC-9, BAE ATP, Fokker 50 et Fokker 27 opérant à partir de Nairobi et de Liège.

Mike Berger, directeur commercial d'ATSG, a déclaré : « ATSG se réjouit de l'occasion d'aider Astral à accroître ses services, en lui fournissant son premier Boeing 767, et nous avons hâte d'explorer de nouvelles opportunités pour élargir nos relations à l'avenir avec Sanjeev et son équipe. »

À propos de Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)

ATSG est l'un des principaux fournisseurs de services de location d'aéronefs et de transport de fret aérien et de services connexes aux transporteurs aériens nationaux et étrangers et à d'autres compagnies qui louent leurs besoins opérationnels en matière de transport aérien de fret aérien. Par l'intermédiaire de ses filiales de location et de compagnies aériennes, ATSG est le plus grand propriétaire et exploitant mondial de Boeing 767 convertis en cargo. Par l'intermédiaire de ses filiales principales, y compris trois compagnies aériennes opérant conformément à l'autorisation de son certificat de transport aérien visé par la partie 121 du Manuel de la Réglementation du Transport Aérien de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des Etats-Unis, ATSG fournit des services de location d'aéronefs, de transport aérien, d'entretien et d'assurance (ACMI) pour des opérations de frets spécifiques, et des services d'affrètement de passagers, les services d'entretien d'aéronefs et des services d'assistance au sol pour aéronefs. ATSG possède plusieurs filiales, y compris ABX Air, Airborne Global Solutions, Inc. (AGS) ; Airborne Maintenance and Engineering Services, Inc ; Pemco World Air Services, Inc. ; Air Transport International, Inc. (AI) ; Cargo Aircraft Management, Inc. ; et Omni Air International, LLC. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.atsginc.com.

À propos d'Astral Aviation Ltd

Astral Aviation est une compagnie aérienne de fret agréée basée à Nairobi au Kenya. Astral dispose d'une flotte de 14 avions cargo et sert un réseau de 50 destinations en Afrique et en Europe, qui lui doit le titre de la compagnie aérienne de fret à la croissance la plus rapide en Afrique. Au cours de la pandémie du Coronavirus, Astral a effectué plusieurs vols de fret pour les équipements de protection individuelle (EPI, de l'anglais PPE), ventilateurs et kits d'essai pour 42 pays d'Afrique et jouera un rôle important dans la distribution du vaccin contre la Covid-19 en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.astral-aviation.com.

