Hoymiles dévoile le premier micro-onduleur triphasé au monde avec contrôle de la puissance réactive





HANGZHOU, Chine, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Hoymiles Power Electronics Inc. (« Hoymiles » ou « la société »), un des principaux fabricants mondiaux de micro-onduleurs fournissant des solutions d'électronique de puissance au niveau des modules, a lancé de nouveaux modèles de sa gamme de micro-onduleurs triphasés, les premiers micro-onduleurs triphasés au monde avec contrôle de la puissance réactive, et des micro-onduleurs monophasés qui prennent en charge des modules de plus grande capacité, dans le but d'aider les clients à réduire les coûts tout en garantissant des performances de qualité.

Hoymiles a développé avec succès les premiers micro-onduleurs triphasés au monde avec une technologie de contrôle de la puissance réactive. Les modèles de micro-onduleurs triphasés de la société, HMT-2250 et HMT-1800, peuvent améliorer considérablement les performances de la distribution d'énergie. La stabilité de la tension est la clé de la distribution de l'électricité ; ne pas garantir une tension stable peut entraîner des dommages aux réseaux de distribution. Équipés de la technologie de contrôle de la puissance réactive, les derniers micro-onduleurs triphasés de Hoymiles peuvent résoudre efficacement le problème, réduire les coûts et prendre en charge jusqu'à six modules tout en garantissant la qualité de la distribution d'énergie et la simplicité des installations.

Les micro-onduleurs triphasés peuvent être utilisés dans la distribution générale de l'énergie électrique triphasée 230 V/400 V et sont largement considérés comme les solutions les plus rentables pour les installations commerciales et industrielles. Les micro-onduleurs triphasés de la société peuvent produire jusqu'à 2250 VA, adaptés aux modules photovoltaïques de grande puissance courants.

Parallèlement, Hoymiles a amélioré sa gamme phare de micro-onduleurs monophasés qui fournissent la puissance de sortie la plus élevée du marché afin de répondre aux besoins de l'industrie en matière de modules plus grands. Le modèle de micro-onduleur 1 en 1 est maintenant disponible en 400 W, tandis que le modèle de micro-onduleur 2 en 1 supporte 800 W. Ces nouveaux modèles sont capables d'inverser plus d'électricité que d'autres produits.

« Nous avons développé et déployé avec succès nos micro-onduleurs triphasés en réalisant des percées en matière d'efficacité de conversion et d'intégration après de nombreuses années de travail acharné. Ce modèle est le premier micro-onduleur triphasé au monde qui prend en charge la régulation de la puissance réactive, ce qui va effectivement élargir les scénarios d'application des micro-onduleurs », a déclaré Zhao Yi, directeur général adjoint et chef du centre de recherche et développement de Hoymiles. « La sécurité, l'efficacité et le haut niveau d'intégration du produit feront considérablement progresser le développement sain de l'industrie photovoltaïque. »

Les micro-onduleurs triphasés peuvent convertir le courant continu en courant alternatif et l'injecter dans le réseau public. Chaque micro-onduleur fonctionne indépendamment et assure la production maximale de chaque module photovoltaïque, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler directement la production d'un seul module photovoltaïque et d'améliorer la flexibilité et la fiabilité du système de modules.

À propos de Hoymiles

Fondée en 2012, Hoymiles est un fabricant de micro-onduleurs de premier plan qui fournit des solutions MLPE (Module-Level Power Electronics) aux investisseurs et aux utilisateurs finaux du secteur solaire. Les micro-onduleurs de Hoymiles sont reconnus pour leur technologie qui présente le rendement maximal de 96,7 % au niveau mondial, ce qui les classe parmi les micro-onduleurs les plus efficaces au monde pour trois années consécutives. Actuellement, Hoymiles exporte ses produits dans plus de 80 pays et régions ; ses différents types de micro-onduleurs sont utilisés dans plus de 10 000 installations commerciales et domestiques sur les toits chaque année, y compris le plus grand projet de micro-onduleurs de 3,6 MW au monde.

