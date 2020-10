AGC Biologics et Horizon Therapeutics plc élargissent leur partenariat





Le traitement TEPEZZA® (teprotumumab-trbw) d'Horizon sera produit dans la nouvelle installation d'AGC Biologics à Boulder, dans l'État de Colorado

SEATTLE, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, une organisation biopharmaceutique de premier plan au niveau mondial spécialisée dans le développement et la fabrication en sous-traitance (CDMO) , a annoncé que son partenariat avec Horizon Therapeutics plc (Nasdaq : HZNP) s'agrandit pour produire le traitement de l'ophtalmopathie thyroïdienne (TED) d'Horizon, TEPEZZA, dans les nouvelles installations d'AGC à Boulder, CO. L'installation de pointe comprend deux bioréacteurs pour mammifères en acier inoxydable de 20 000 litres qu'AGC propose aux clients qui ont besoin d'une production commerciale en très grand volume.

« Nous sommes partenaires d'AGC pour la production de TEPEZZA depuis plus de trois ans et nous avons constaté une excellente collaboration entre nos équipes techniques, ce qui a permis un transfert rapide du processus et un lancement efficace », déclare Michael DesJardin, vice-président exécutif, Opérations techniques et qualité de l'entreprise, Horizon. « L'AGC a une connaissance approfondie de TEPEZZA et nous sommes impatients d'élargir notre partenariat. »

AGC et Horizon ont commencé à s'associer en 2017 et des projets sont en cours dans les locaux d'AGC à Copenhague et à Seattle. Horizon sera désormais le premier client d'AGC à faire fabriquer un produit sur le nouveau site de Boulder. L'installation est bien équipée pour la production de TEPEZZA. Après approbation, il est prévu que l'installation produise la majorité de l'approvisionnement en TEPEZZA.

« Nous sommes extrêmement heureux d'élargir notre partenariat stratégique avec Horizon en tirant parti de la capacité de production d'acier inoxydable à grande échelle de notre nouvelle installation à Boulder », déclare Mark Womack, directeur commercial d'AGC Biologics. « Notre réseau mondial est équipé et prêt à continuer à fournir TEPEZZA au marché. »

À propos d'Horizon Therapeutics :

Horizon se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments qui répondent aux besoins critiques des personnes atteintes de maladies rares et rhumatismales. Notre filière est ciblée : nous appliquons notre expertise scientifique et notre courage pour apporter aux patients des thérapies cliniquement significatives. Nous pensons que la science et la compassion doivent travailler ensemble pour transformer des vies. Pour plus d'informations sur les moyens que nous mettons en oeuvre pour avoir un impact sur la vie des gens, veuillez consulter le site www.horizontherapeutics.com.

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est un leader mondial dans le développement et la fabrication biopharmaceutiques en sous-traitance (CDMO), avec un engagement fort pour fournir le plus haut niveau de service, car nous travaillons côte à côte avec nos clients et partenaires, à chaque étape du processus. Nous assurons un développement et une fabrication de classe mondiale de protéines thérapeutiques à base de mammifères et de microbes, d'ADN plasmidique (ADNp), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées. Notre réseau mondial s'étend aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec des installations conformes aux BPF à Seattle (Washington), Boulder (Colorado), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne), Milan (Italie) et Chiba (Japon), et nous employons actuellement plus de 1 600 personnes dans le monde entier. Notre engagement en faveur de l'innovation continue favorise la créativité technique pour résoudre les problèmes les plus complexes de nos clients, y compris la spécialisation dans les projets accélérés et les maladies rares. AGC Biologics est un partenaire de choix. Pour en savoir plus, visitez le site www.agcbio.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 octobre 2020 à 14:32 et diffusé par :