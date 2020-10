Accord annonce ses résultats pour le troisième trimestre ainsi que son dividende trimestriel régulier





TORONTO, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2020. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS









Périodes de trois mois closes

les 30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

2020 2019 2020 2019

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 327 383 343 373 Produits (en milliers) 12 312 15 299 35 598 41 878 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat (en milliers) (120) 4 063 (5 209) 8 911 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires (en milliers) 566 3 237 (968) 7 102 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) (en milliers) (remarque) 621 2 862 (63) 7 075 Bénéfice par action ordinaire (de base et dilué) 0,07 0,38 (0,11) 0,84 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action ordinaire (de base et dilué) 0,07 0,34 (0,01) 0,84 Valeur comptable par action (au 30 septembre)



10,56 % 11,07 $

Le repli économique provoqué par la COVID-19 a freiné la création de nouvelles entreprises, ce qui, combiné à la diminution des emprunts auprès de nombreux clients existants de la Société, a fait baisser la moyenne des ressources engagées à 327 millions de dollars au cours du trimestre actuel, comparativement à 383 millions de dollars à l'exercice précédent. Parallèlement, les taux de rendement moyens ont également reculé, en raison de la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et au Canada. Le portefeuille plus modeste et les taux de rendement plus faibles se sont traduits par des revenus de 12 312 000 $ au troisième trimestre, comparativement à 15 299 000 $ à l'exercice précédent. Le contexte difficile, pour des clients particuliers et l'économie en général, a également amené la Société à inscrire une provision plus élevée pour pertes. Ces facteurs ont mené au bénéfice net du troisième trimestre attribuable aux actionnaires (« bénéfice net des actionnaires ») de 566 000 $ comparativement à 3 237 000 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») s'est fixé à 0,07 $, comparativement à 0,38 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a diminué, s'établissant à 621 000 $, comparativement au bénéfice de 2 862 000 $ réalisé au troisième trimestre de 2019. Le BPA ajusté a été de 0,07 $ pour le trimestre en cours comparativement à 0,34 $ à l'exercice précédent.

Bien que le troisième trimestre ait produit des gains modestes, les résultats pour les neuf premiers mois de 2020 demeurent négatifs. Les revenus pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 ont diminué pour s'établir à 35 598 000 $ comparativement à 41 878 000 $ à l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de 2020, la perte nette des actionnaires s'est établie à 968 000 $, comparativement à un bénéfice net de 7 102 000 $ en 2019. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a reculé principalement pour les raisons susmentionnées. La perte par action était de 0,11 $, comparativement à un BPA de 0,84 $ à l'exercice précédent. La perte nette ajustée s'est chiffrée à 63 000 $, comparativement à un bénéfice net ajusté de 7 075 000 $ pour les neuf premiers mois de 2019. La perte par action ajustée a été de 0,01 $ pour les neuf premiers mois de 2020, comparativement à un BPA de 0,84 $ à l'exercice précédent.

Les ressources engagées ont augmenté au cours du troisième trimestre, passant de 317 millions de dollars au 30 juin à près de 348 millions de dollars le 30 septembre.

Appelé à commenter les résultats, le président et chef de la direction de la Société, M. Simon Hitzig, a déclaré : « Comme on pouvait s'y attendre, notre approche prudente des six derniers mois a mené à une légère baisse des ressources engagées et des revenus. Et bien que nous soyons satisfaits du rendement de nos portefeuilles de baux et de prêts, tant que la reprise économique ne sera pas plus limpide, nous continuons d'inscrire une importante provision pour pertes au bilan. »

M. Hitzig a ajouté : « Je suis heureux de faire part que nous voyons les « premiers bourgeons » d'une croissance renouvelée s'enraciner autour d'Accord. Chaque bureau génère maintenant de nouvelles activités commerciales, et les portefeuilles recommencent à croître. Les ressources engagées totales d'Accord ont augmenté de 10 % au cours du trimestre, atteignant 348 millions de dollars à la fin du troisième trimestre. À mesure que la croissance des portefeuilles a repris de l'élan, la tendance en matière de bénéfices a également pris un virage positif. De toute évidence, nous sommes maintenant sur la voie de la croissance des portefeuilles et du retour des bénéfices. »

Le conseil d'administration de la Société a déclaré aujourd'hui un dividende trimestriel régulier de 0,05 $ par action ordinaire payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires dûment inscrits le 13 novembre 2020.

Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Périodes de trois mois closes les

30 septembre Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2020 2019 2020 2019

'000 $ '000 $ '000 $ '000 $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 566 3 237 (968) 7 102 Ajustements, après impôt :







Coûts de restructuration - - 739 - Charges d'acquisition d'entreprises 55 (423) 166 (159) Rémunération à base d'actions - 48 - 132 Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 621 2 862 (63) 7 075

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

SOURCE Accord Financial Corp.

Communiqué envoyé le 29 octobre 2020 à 15:58 et diffusé par :