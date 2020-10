Le gouvernement du Canada confirme la nomination du président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada





OTTAWA, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans des infrastructures publiques modernes, efficaces et durables qui sont essentielles pour assurer la santé et la sécurité de nos collectivités, faire croître notre économie et créer de bons emplois. Par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada, nous veillons à ce que les partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux, autochtones et privés aient accès à un financement novateur afin de réaliser davantage de projets et de soutenir la reprise économique du Canada après les répercussions de la pandémie de COVID-19.



Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a confirmé l'acceptation par le gouvernement de la recommandation du conseil d'administration de la BIC visant à nommer Ehren Cory au poste de président-directeur général (PDG). M. Cory assurera un leadership et une direction essentiels à la BIC dans la mise en oeuvre de son plan de croissance de 10 milliards de dollars sur trois ans, qui a été annoncé le 1er octobre par le premier ministre Justin Trudeau, la ministre McKenna et le président du conseil d'administration, Michael Sabia.

M. Cory a été sélectionné par le conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada à la suite d'un processus de recrutement, entrepris par la BIC, qui a attiré des candidats divers et hautement qualifiés. Le conseil d'administration a ensuite recommandé M. Cory au gouvernement aux fins d'approbation.

À titre d'ancien président-directeur général d'Infrastructure Ontario, M. Cory a acquis une vaste expérience en travaillant auprès des secteurs public et privé au financement, à la construction et à la gestion de projets d'infrastructure novateurs et de grande envergure.

En tant que PDG, M. Cory dirigera la BIC alors qu'elle met en oeuvre son plan de croissance de 10 milliards de dollars qui aidera les Canadiens à retourner au travail. Ce plan triennal devrait permettre de créer environ 60 000 emplois dans tout le pays, de connecter davantage de ménages et de petites entreprises à Internet haute vitesse, de renforcer l'agriculture canadienne, d'encourager la transition vers l'énergie propre et de contribuer à la mise en place d'une économie à faible émission de carbone.

Citations

« La Banque de l'infrastructure du Canada a un rôle important à jouer dans la reprise économique du Canada et dans l'atteinte de l'objectif du Canada visant la construction d'infrastructures plus durables et la production d'énergie propre. Je me réjouis de l'annonce de la nomination d'Ehren Cory au poste de président-directeur général de la Banque, car il possède une vaste expérience de la réalisation de projets d'infrastructure novateurs et de grande envergure. Notre gouvernement attend de M. Cory qu'il mette en oeuvre le plan de croissance de 10 milliards de dollars de la Banque, qui permettra de créer 60 000 emplois dans tout le pays, de connecter davantage de foyers et d'entreprises à Internet haute vitesse, de renforcer l'agriculture canadienne et d'accélérer la transition vers une économie à faible intensité de carbone. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada , le gouvernement fédéral a engagé 35 milliards de dollars afin de soutenir des projets d'infrastructure dans tout le pays. Cela comprend le plan de croissance de la Banque, doté de 10 milliards de dollars, qui prévoit d'investir dans cinq grandes initiatives : l'énergie propre, la haute vitesse, la modernisation à grande échelle des bâtiments, l'irrigation agricole et les autobus zéro émission et les infrastructures de recharge connexes.



a été annoncée dans le cadre du plan historique du gouvernement du intitulé « Investir dans le Canada », doté de plus de 180 milliards de dollars. La a été créée pour travailler en partenariat avec les provinces, les territoires, les municipalités et les partenaires autochtones, et pour tirer parti du secteur privé afin de construire des infrastructures dans tout le . La BIC attire des investissements du secteur privé et des institutions pour réaliser des projets d'infrastructure générateurs de revenus qui sont dans l'intérêt du public.

Ehren Cory

Président-directeur général

Banque de l'infrastructure du Canada

M. Cory se joint à la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et apporte à l'organisation sa solide approche du leadership, son expertise en infrastructure et son bilan en matière d'obtention de résultats dans le cadre de partenariats avec les secteurs privé et public. À titre de président-directeur général, il se concentre sur l'orientation stratégique de la BIC, ce qui comprend la mise en oeuvre du Plan de croissance de 10 milliards de dollars visant à accélérer les investissements dans l'infrastructure au Canada et à faire de la BIC une organisation axée sur les résultats.

Avant de se joindre à la BIC, M. Cory a été pendant quatre ans président-directeur général d'Infrastructure Ontario (IO), un organisme de la Couronne provincial responsable du financement, de la construction et de l'amélioration de la valeur des infrastructures ainsi que des biens immobiliers de la province. Auparavant, au sein d'IO, il a occupé des postes de directeur responsable du succès de la structuration des transactions, des appels d'offres et de la livraison de milliards de dollars en projets d'infrastructure.

Avant de se joindre à Infrastructure Ontario, M. Cory était associé chez McKinsey & Company à Toronto, où il a été un leader des pratiques du secteur public et des projets d'investissement, conseillant des clients des secteurs privé et public.

M. Cory a obtenu son diplôme avec distinction du programme de maîtrise en administration des affaires de l'Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), à Fontainebleau, en France. Il a également obtenu un diplôme spécialisé en administration des affaires (HBA) de l'Université Western Ontario.

