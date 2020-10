Cognite collabore avec Microsoft pour transformer l'industrie via la numérisation, et devient un fournisseur indépendant mondial de logiciels





Cognite a annoncé collaborer avec Microsoft afin de promouvoir la transformation numérique à grande échelle des secteurs à actifs lourds. Hébergée sur Microsoft Azure, la plateforme Cognite Data Fusion fournira une contextualisation des opérations de données industrielles et des données OT/IT pour le développement de l'IA hybride. En combinant intelligence humaine et artificielle, il s'agira d'aboutir collectivement à des résultats supérieurs, et de générer une rentabilité plus rapide.

Cette collaboration s'appuie sur l'objectif commun consistant à créer la transformation via la numérisation, comme le démontre le récent engagement de Microsoft auprès du Center for Fourth Industrial Revolution for the Ocean (C4IR) et de l'Ocean Data Platform (ODP), qui est également alimentée par la technologie de Cognite. L'ODP est une plateforme collaborative ouverte qui, en tirant parti de la puissance de la libération et de la contextualisation des données, connecte les données, les personnels et les technologies en faveur de la santé des océans. Cette platefforme fonctionne sur Cognite Data Fusion. L'ODP constitue le fondement de l'engagement de Microsoft en faveur de la durabilité des ressources hydriques. Les deux sociétés s'engagent en faveur des systèmes technologiques pour améliorer la santé des océans.

Cognite Data Fusion, le logiciel qu'utilisent les clients industriels pour alimenter les opérations axées sur les données, leur permet d'accroître leur production, de réduire leurs déchets et de rendre leurs opérations plus durables. Désormais hébergé sur Microsoft Azure, ce logiciel crée un modèle de données industrielles ouvert, unifié en temps réel et actualisé. Il est de plus facilement accessible pour les humains et les applications d'apprentissage machine.

« Notre collaboration avec Microsoft constitue un choix logique, dans la mesure où nos deux sociétés sont engagées en faveur d'un écosystème mêlant innovation axée sur les données et durabilité », a déclaré le PDG John Markus Lervik. « Cognitive Data Fusion sur Microsoft Azure représente une formidable opportunité nous permettant de délivrer de la valeur de manière sécurisée et à grande échelle, en nous appuyant sur nos forces respectives. »

Casey McGee, vice-président des ventes mondiales auprès des fournisseurs indépendants de logiciels chez Microsoft, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Cognite dans le cadre de notre engagement auprès du C4IR et de l'ODP. Via Microsoft Azure, combiné à Cognite Data Fusion, les clients peuvent améliorer leurs opérations et leur processus décisionnel, en générant des RSI à grande échelle à partir de leur actif le plus stratégique, à savoir leurs données affinées. »

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) industriels qui soutient la transformation numérique à grande échelle des secteurs à actifs lourds à travers le monde. Son produit phare, Cognite Data Fusion (CDF), permet aux entreprises de disposer de données OT/IT contextualisées pour gérer des applications industrielles qui renforcent la sécurité, la durabilité et l'efficacité tout en générant des revenus. Rendez-nous visite sur www.cognite.com et suivez-nous sur Twitter @CogniteData ou sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cognitedata

