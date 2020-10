La cofondatrice d'Agendia dans la huitième promotion annuelle des Giants of Cancer Care® d'OncLive®





Laura van 't Veer fait partie des 15 pionniers de l'oncologie qui seront mis à l'honneur lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix de 2020.

IRVINE, Californie, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., leader mondial en oncologie de précision dans le domaine du cancer du sein, a annoncé aujourd'hui que sa cofondatrice et directrice de la recherche, Laura van 't Veer, sera nommée lauréate de la promotion 2020 du programme Giants of Cancer Care® d'OncLive®, dans la catégorie Diagnostic oncologique, à l'occasion d'une cérémonie virtuelle de remise de prix le jeudi 5 novembre 2020 à 19 h 30 (HE).

Les prix Giants of Cancer Care soulignent le travail de personnes qui ont accompli des prouesses dans domaine de l'oncologie à l'échelle mondiale, et qui a eu une grande incidence sur les soins aux patients et la recherche. Sur les 818 candidatures, seules 15 ont été retenues pour la promotion de cette année.

« C'est un véritable privilège d'être aux côtés de tant de membres aussi éminents de la communauté de l'oncologie, a déclaré Mme van 't Veer. Bien qu'on ne puisse pas marquer le coup en personne cette année, j'ai hâte d'interagir avec eux virtuellement pour souligner nos réalisations collectives et voir comment nous poursuivrons notre travail dans l'optique d'améliorer les résultats pour les patients et de bâtir une bibliothèque de connaissances qui nous aidera à lutter contre le cancer. »

Principale ressource multimédia du pays, OncLive est une plateforme sur laquelle les spécialistes de l'oncologie peuvent trouver des informations utiles et pertinentes sur les soins aux patients. Depuis 2013, le programme Giants of Cancer Care d'OncLive a mis à l'honneur plus de 98 légendes de l'oncologie pour leurs réalisations révolutionnaires dans les domaines de la recherche et de la pratique clinique en oncologie.

« Mme van 't Veer et les autres membres de la promotion 2020 incarnent les valeurs propres aux Giants of Cancer Care », a indiqué Mike Hennessy Jr., président et chef de la direction de MJH Life Sciencestm, la société mère d'OncLive®. « Sa vaste expérience et le dévouement incroyable dont elle fait preuve pour que chaque patiente reçoive le meilleur traitement sont ce qui a contribué au développement de MammaPrint. Nous sommes fiers de mettre à l'honneur des leaders de l'oncologie extraordinaires, dynamiques et hautement qualifiés comme Mme van 't Veer, qui apportent beaucoup à leur domaine. »

Pour en savoir plus sur la cérémonie virtuelle de remise des prix ou savoir comment faire pour y participer, cliquez ici.

À propos d'Agendia

Agendia, dont le siège social se trouve à Irvine, en Californie, est une entreprise spécialisée en oncologie de précision déterminée à apporter aux patientes atteintes d'un cancer du sein de stade précoce et à leurs médecins les informations dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions tout au long du traitement. L'entreprise commercialise actuellement deux tests de profilage génomique, étayés par des données cliniques probantes et concrètes. MammaPrint®, un test de récidive du cancer du sein basé sur 70 gènes, et BluePrint®, un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes, fournissent un profil génomique complet et les données dont les médecins ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées dans le cadre des traitements préopératoires et postopératoires. En mettant au point de nouveaux tests génomiques fondés sur des données probantes et en menant des recherches révolutionnaires tout en établissant un arsenal de données qui aideront à traiter le cancer, Agendia entend optimiser les résultats auprès des patientes et répondre aux besoins cliniques en constante évolution des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins à toutes les étapes du traitement.

À propos d'OncLive®

OncLive® est une plateforme numérique de ressources offrant aux spécialistes de l'oncologie les informations dont ils ont besoin pour offrir les meilleurs soins possible aux patients. OncLive® est une marque de MJH Life Sciencestm, la plus grande société de médias médicaux privée, indépendante et à services complets d'Amérique du Nord dédiée à la diffusion d'informations fiables sur les soins de santé sur plusieurs canaux.

À propos de Giants of Cancer Care®

Les prix Giants of Cancer Care® soulignent les réalisations de chercheurs et d'éducateurs de premier plan dont les découvertes ont contribué à l'avancement de l'oncologie et à l'établissement des fondements des progrès futurs. Chaque année, un comité de sélection de plus de 120 éminents oncologues, chercheurs et cliniciens sélectionne des lauréats dans différentes catégories de tumeurs et de spécialités.

