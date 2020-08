Velodyne Lidar rejoint ITS America pour faire progresser les systèmes de transport intelligents





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir rejoint l'Intelligent Transportation Society of America (ITS America) pour promouvoir les avantages des véhicules autonomes et des infrastructures de transport intelligentes. Velodyne est la première société de technologie lidar à faire partie de ce groupe influent. Les membres d'ITS America sont à la pointe du progrès en ce qui concerne les véhicules autonomes et les solutions de villes intelligentes permettant de sauver des vies, d'améliorer la mobilité et de promouvoir la durabilité.

Les capteurs lidar de Velodyne peuvent être utilisés dans de nombreux systèmes de transport intelligents pour mesurer et surveiller les conditions propres à différents domaines comme la sécurité des piétons, la circulation des véhicules, la gestion des espaces de stationnement, etc. Ils peuvent collecter des données de circulation fiables et détaillées sur les usagers de la route, qu'il s'agisse des conducteurs de véhicules, des piétons ou des cyclistes, tout en préservant l'anonymat. Les capteurs lidar de Velodyne n'identifient pas les caractéristiques faciales des individus, conformément à l'exigence croissante des applications civiles. Outre les systèmes de transport, les capteurs lidar de Velodyne sont très présents dans les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS).

Velodyne travaille depuis longtemps à sensibiliser les consommateurs, les entreprises, les gouvernements, les spécialistes de la sécurité publique et les collectivités, aux avantages qu'offrent les véhicules autonomes et les infrastructures intelligentes, en termes de sécurité et de mobilité. Parmi les initiatives de Velodyne, il convient de citer le Sommet mondial sur la sécurité en technologies autonomes (World Safety Summit on Autonomous Technology). Cet événement a donné lieu à un travail collaboratif visant à faire progresser les solutions en vue du déploiement de l'autonomie et de l'ADAS, dans le but d'améliorer la sécurité sur la route. Velodyne s'est également associée à l'association Mothers Against Drunk Driving (MADD) dont l'objectif est de sensibiliser le public sur les moyens d'améliorer la sécurité sur les routes.

Les capteurs lidar de Velodyne sont utilisés par un vaste écosystème de clients et d'applications, comme en témoigne le programme Automated with Velodyne. Les partenaires du programme fournissent des solutions pour les villes intelligentes, les infrastructures, les véhicules autonomes et plus encore. Au sein du programme, Velodyne travaille à faire progresser la recherche sur les infrastructures de transports, en partenariat avec l'université du Nevada à Reno. En collaboration avec le Département des transports du Nevada et le Governor's Office of Economic Development du Nevada, le Nevada Center for Applied Research de l'université utilise les capteurs lidar de Velodyne, dans le cadre de son initiative Intelligent Mobility (Mobilité intelligente). Velodyne travaille également en partenariat avec des équipementiers automobiles, ainsi que des sociétés de robots-taxis et de navettes autonomes, pour offrir aux villes des options de transport sûres et efficaces. À titre d'exemple, Voyage a développé la technologie et les services permettant d'assurer l'accès au transport autonome pour ceux qui en ont besoin, en commençant par les collectivités de retraités.

« Le lidar est une technologie fondamentale qui va contribuer à favoriser la mobilité intelligente dans les applications de villes intelligentes et dans les véhicules sur nos routes », a déclaré Shailen Bhatt, président et chef de la direction d'ITS America. « Velodyne a fait la preuve d'un engagement fort et de grandes compétences en termes de sensibilisation du grand public sur le lidar et sur les façons dont la technologie autonome peut grandement améliorer les transports. Nous nous félicitons de ses contributions pour aider ITS America à promouvoir les technologies de transport intelligentes. »

« Velodyne Lidar est fortement alignée sur la mission d'ITS America, car comme elle, elle cherche à améliorer la mobilité, à accroître la sécurité sur les routes et à rendre nos communautés plus efficientes », a confié pour sa part Sally Frykman, vice-présidente des communications, chez Velodyne Lidar. « Nous prévoyons que les entreprises et les organisations gouvernementales utiliseront les capteurs lidar de Velodyne, pour ouvrir la voie à une nouvelle génération d'infrastructures intelligentes s'appuyant sur la collecte de données et le déploiement des véhicules autonomes.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San José, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS VELARRAYtm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

28 août 2020