Avis aux médias - COVID-19 - Le comité exécutif de la Ville de Montréal tiendra une séance extraordinaire et fera le point sur l'état d'urgence





MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal se réunira lors d'une séance extraordinaire, le vendredi 28 août 2020, afin de faire le point sur l'état d'urgence en vigueur sur le territoire de l'agglomération de Montréal depuis le 27 mars.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, y détaillera les étapes à venir dans la lutte contre la COVID-19 sur le territoire montréalais. Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Richard Liebmann, fera pour sa part une présentation des mesures prises depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence pour assurer la sécurité de la population montréalaise.

« Après avoir vécu une crise sans précédent au printemps et avoir constaté une certaine accalmie au cours de l'été, nous nous préparons à affronter une deuxième vague et nous mettons tout en place pour soutenir les Montréalaises et les Montréalais. Nous ne baissons pas la garde », a déclaré la mairesse, Valérie Plante.

Cette séance extraordinaire du comité exécutif sera suivie, lundi, d'un conseil municipal extraordinaire, à 13 h, et d'un conseil d'agglomération extraordinaire, à 16 h.

Date : Le vendredi 28 août 2020



Heure : 9 h



Lieu : Webdiffusion sur le site internet de la Ville :

https://montreal.ca/conseils-decisionnels/comite-executif#webdiffusion

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 27 août 2020 à 17:57 et diffusé par :